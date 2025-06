Anaís, la última ‘amiguita’ de Ábalos, se derrumba en directo con Antonio Naranjo: «Estoy muy jodida»

Es la mujer más buscada del momento.

Anaís, más conocida como Letizia Hilton, la ‘amiguita’ de José Luis Ábalos, está que no da abasto.

Todos los medios la quieren entrevistar por el asunto de ser la persona que estuvo con el exministro el día en el que la UCO registró el domicilio del político en Valencia, pero el mérito se lo ha llevado el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid), presentado por Antonio Naranjo.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) introdujo así la entrevista:

La chica respondió, pero ya se vio que iba a tenerlo en chino para poder mantener la calma:

Naranjo trató de tranquilizar a su entrevistada:

Pero Anaís aseveró que era imposible tranquilizarse ante unos acontecimientos que la habían superado:

Naranjo ya vio que iba a ser imposible poder mantener una charla fluida:

Sí, ¿verdad? Bueno, yo creo que todo el mundo… Porque claro, hay gente que te está buscando a ti como si tú hubieses hecho algo muy malo, ¿no? ¿Te arrepientes tú de algo que haya pasado en estos días? Porque diga, bueno, menudo lío me he metido. ¿Qué pasa? Anaís, tranquila, mujer. Mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Te sientas. Tú piensa que estás hablando con un amigo. Te relajas. No camines, que seguramente te pones más nerviosa y te agitas. Tú siéntate y estate de tranquila. ¿Vale? Que tú no has hecho nada. Si creo que te viene bien este ratito para que la gente conozca a esa persona de la que habla todo el mundo, y se dé cuenta que hay un ser humano normal que hacía su trabajo y que de repente le ha pasado esto. ¿Ya?

Bueno, pues tú tranquila y cuéntanos como te parezca oportuno y como te dé la gana. ¿Cómo lo viviste tú antes de nada? Todo aquello. ¡Ay, pobrecita, es que me da una cosa. Tú respira hondo. Tómate el tiempo que necesites.