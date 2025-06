Ketty Garat denuncia hasta dónde llegó el acoso del Gobierno Sánchez para acallar en los medios el ‘caso Ábalos’

Ketty Garat está en todas las salsas tertulianas.

La directora adjunta de ‘The Objective’ fue la primera en sacar todos los líos en los que anda metido José Luis Ábalos, allá por noviembre de 2021, pero reconoció en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) que no lo tuvo nada fácil:

Contó que hasta la Asociación de Periodistas Parlamentarios premió a Ábalos cuando apenas le acababa de poner una querella a la propia periodista del medio de Álvaro Nieto:

Pero hay que decirlo claramente, yo que sufrí, y mucho, desde noviembre de 2021, cuando saco las informaciones de José Luis Ábalos, de los motivos de José Luis Ábalos, y me mandan a las hordas de la sincronizada, con el único objetivo de amedrentarme, me mandan a los tribunales, me ponen en una querella penal estando embarazada, mis compañeros de la Asociación de Periodistas Parlamentarios le dan ese año el premio a la mejor relación con la prensa a José Luis Ábalos, cuando me acababa de poner a mí una querella penal, que soy socia de esa asociación.