Ana Rosa Quintana zarandea al socialista Sánchez por su estruendoso ridículo en la OTAN

Contundente.

Ana Rosa Quintana no se ha dejado en el tintero ni una sola crítica contra Pedro Sánchez tras el numerito en varios actos del presidente del Gobierno en relación a la aportación de un 5% del PIB en materia de defensa, tal y como le exige la OTAN.

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco) criticó con dureza el aislamiento social al que el inquilino de La Moncloa ha condenado a España:

La foto de Sánchez solo en la cumbre de la OTAN es la imagen de la soledad. No es la soledad de Sánchez, es la soledad de España. El que está ahí apartado no es él, es nuestro país. Sánchez estaba representando a nuestra nación y ha decidido convertirnos en unos parias. Volvemos a ser los marginados de la comunidad internacional con la que nos costó tantísimas décadas integrarnos. Y todo para contentar a sus socios y tapar sus escándalos.

Insistió Ana Rosa en que a Sánchez solo le importa salvar su sillón:

No piensa en España, piensa en sobrevivir un día más. Ya no es un presidente, es un actor del método. Se metió en el papel de rebelde sin causa ante Trump y parecía el rey pasmado. Cabizbajo, bloqueado, enaltecido, enajenado y apartado de todos en un rincón de pensar. En un guión estudiado se situó alejado del grupo, lejos de la marca que tenía en el suelo. Y salió el último para no hablar con nadie. Sánchez ha pasado de correr como un galgo detrás de Biden a escapar de Trump como Houdini. Su firma vale tanto como su palabra. Nada. Firmó un aumento del 5% de gasto en defensa para anunciar posteriormente que no se va a hacer nada. Y no lo va a cumplir. Que se mantiene en el 2,1% que anunció en su comparecencia fantasma.