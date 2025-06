¡Bombazo! Andrea, exnovia de Ábalos, confirma cómo Sánchez intentó comprar el silencio del exministro

La política patria no descansa ni en pleno verano y, si no, que se lo digan a Andrea de la Torre, la exnovia de José Luis Ábalos.

La joven malagueña, convertida en una de las protagonistas involuntarias del culebrón más turbio del PSOE, ha decidido romper su silencio y poner patas arriba el relato oficial sobre el escándalo Koldo, las maniobras en La Moncloa y los intentos por comprar la discreción del exministro socialista. El país se despierta con una confesión que apunta directo al corazón del poder: según Andrea, hubo movimientos claros desde el entorno de Pedro Sánchez para intentar silenciar a Ábalos y evitar más fugas indeseadas de información.

El testimonio de Andrea: grabaciones, reuniones y ofertas tentadoras

Andrea ha dado un paso al frente y ha relatado en varios medios, como ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid) cómo fue testigo directa de una conversación entre Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, y el propio Ábalos. En esa charla, según su versión, se habría planteado un ofrecimiento tentador para el exministro: un puesto de embajador en Sudamérica tras su destitución como titular de Transportes. Todo ello bajo la premisa –no dicha pero intuida– de que guardar silencio podía traer recompensas institucionales.

En una entrevista televisiva reciente, Andrea explicó que fue ella quien ayudó a recuperar una grabación clave de esa conversación porque “Ábalos no sabía ni abrir una página de Word”, lo que añade un toque tragicómico a la historia. No obstante, la malagueña insiste en que no filtró los audios y que solo cumplió con lo que le pidió el exministro. La escena es digna de guion: teléfonos del Congreso, audios ocultos y un PSOE dispuesto a todo por controlar daños colaterales.

Las sombras sobre el dinero y las propiedades

El foco mediático sobre Andrea no se limita a las conversaciones grabadas. Tras estallar el caso Koldo, compró un loft en Vallecas por 117.500 euros sin pedir hipoteca, usando un cheque bancario. Una operación poco habitual que ha levantado sospechas sobre el origen del dinero y ha puesto a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar sus movimientos bancarios. Si bien no se han encontrado pruebas de pagos directos procedentes de Koldo García –mano derecha de Ábalos y epicentro del escándalo– sí se ha subrayado la coincidencia temporal entre la compra y los primeros arrestos por corrupción.

Andrea sostiene que siempre ha pagado sus gastos (“No soy una enchufada ni una mantenida”), pero admite haber recibido amenazas e insultos desde que su nombre salió a relucir en las investigaciones. Su ruptura con Ábalos se precipitó precisamente por la presión mediática y judicial: “Es imposible mantener así una relación”, ha confesado entre lágrimas en varios programas.

Sánchez, el PSOE y los intereses cruzados

Las revelaciones de Andrea añaden pólvora a la batalla interna del socialismo español. Según su testimonio, Pedro Sánchez estaba al tanto desde el principio de las irregularidades ligadas a Koldo García y optó por mantener a Ábalos en el partido “por interés”. La propia Andrea sostiene que Sánchez traicionó a Ábalos cuando ya no pudo garantizar su silencio, pero antes habría intentado comprarlo con cargos o favores para personas cercanas.

El asunto salpica incluso a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, quien según Andrea habría pedido favores empresariales utilizando dinero público. Un cóctel explosivo que revive viejos fantasmas en La Moncloa y sitúa al PSOE bajo una tormenta perfecta justo cuando más necesita proyectar imagen de estabilidad.

Pepe Blanco reaparece (en espíritu)

En este sainete socialista no podía faltar una referencia a Pepe Blanco, histórico dirigente del partido y experto en sortear charcos internos. Aunque Blanco no está implicado directamente en este caso, muchos analistas han recordado estos días sus célebres maniobras para apagar fuegos internos durante la época zapaterista. No sería extraño que algunos cuadros socialistas echen de menos sus dotes diplomáticas para capear crisis como la actual.