Colosal recado de Miquel Giménez a los periodistas que ahora se apuntan a criticar a Sánchez: «¿Dónde coño habéis estado estos 7 años?»

No se fue por las ramas.

Miquel Giménez, contertulio habitual en ‘Horizonte‘, el programa que presenta Iker Jiménez en Cuatro, se mostró en la noche del 26 de junio de 2025 la mar de contrariado con todos esos compañeros de los medios de comunicación que haciendo un papel de arribistas se suman ahora a darle palos a Pedro Sánchez.

El periodista catalán dejó bien claro que lo que le alucina es que muchos de esos profesionales, en su momento, cuando se criticaba la labor del inquilino de La Moncloa, no solo no estaban en contra de criticar al mandatario socialista, sino que incluso se llegaron a firmar manifiestos en contra de otros compañeros de profesión por no mostrar adhesión a los preceptos del sanchismo.

Giménez lo resumió de manera colosal:

Toda esta serie de compañeros, compañeras, compañiris, compañeres que ahora están diciendo ‘Fíjate cuanta corrupción. Fíjate Sánchez…’ Pero vamos a ver macho, ¿tú donde coño has estado en estos siete años? ¿Qué estabas haciendo?

El tertuliano añadió que lo más sangrante es que se dedicasen a buscarle las vueltas a otros periodistas:

Estaban firmando manifiestos porque esto de los abajo firmantes en este país da un rédito económico brutal y diciendo que todos estos son unos fachas. Pues no, nos somos unos fachas.

Abril de 2024, fecha de inicio de las hostilidades

Es lo que tiene agradecer un puesto.

Que luego hay que comportarse como unos palanganeros y unos masajistas de pro y sumarse, sí o sí, a las manifestaciones de apoyo a Pedro Sánchez.

Y no hace falta que sea poner la cara en la calle Ferraz frente a la sede del PSOE.

Basta con hacerlo en un manifiesto en la que, al margen de respaldar al presidente del Gobierno socialcomunista, se lanzan diatribas contra otros colegas, como sucedió a finales de abril de 2024.

El texto, de pocas líneas, era una invitación a poner en la diana a los medios de comunicación críticos con el sanchismo o, como el inquilino de La Moncloa ha venido a definirlos, la llamada máquina del fango:

Los gobiernos se eligen en las urnas. No al golpismo judicial y mediático El ataque de la ultraderecha mediática y judicial contra la esposa del presidente del Gobierno es un nuevo intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas mediante medios ilícitos. La campaña de bulos, falsedades y acoso contra los miembros de los dos últimos gobiernos de coalición y otras fuerzas progresistas e independentistas, coordinada y financiada por la derecha política, mediática, empresarial y judicial, atenta contra las bases mismas de la democracia parlamentaria, y deja inerme al Estado de Derecho. Las y los periodistas abajo firmantes invitamos a la sociedad civil a sumarse a este manifiesto y a movilizarse en las Redes Sociales y en las calles contra este atropello antidemocrático. Los gobiernos se eligen y se cambian en las urnas y en el Parlamento. No al golpismo judicial y mediático. No a la máquina del fango.

Varios son los periodistas que pusieron firma en este vomitivo manifiesto que contó con nombres de sobra conocidos: