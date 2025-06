¡Qué jeta!: El presidente de TVE estalla por cuatro gritos a una de sus reporteras pero calla con la agresión a Vito Quiles cuando preguntaba a Intxaurrondo

Dicen que dos imágenes juntas se entienden mejor.

27 de junio de 2025. La periodista Silvia Intxaurrondo (TVE) tomaba parte en un acto en el CaixaFórum, en Madrid. Allí se encontró con Vito Quiles, de ‘EDA TV‘, que fue a formularle algunas cuestiones.

Fue ponerle el micro a la bien pagada de la televisión pública y allí que llegó una individua a impedir que hiciese pregunta alguna y, de repente, un ‘gorila’ de seguridad que decidió emplear métodos más expeditivos.

28 de junio de 2025. Una reportera de TVE cubría un protesta de magistrados frente a la sede del Tribunal Supremo. La reportera fue increpada por algunos asistentes, pero en ningún momento corrió riesgo su integridad física.

Pues bien, tiempo le faltó a José Pablo López, presidente del ente público, para salir a llorar a las redes sociales porque a su reportera le habían dado cuatro gritos:

Las redes vinieron a recordarle al ‘locuaz’ presidente de RTVE algunas cuestiones de cajón:

Me parece lamentable que se hostigue a un periodista, diga lo que diga en su programa. Mi solidaridad y repudio. Pero también es inaceptable que alguno de ellos impulse manifiestos contra el «golpismo mediático y judicial». Es un bochorno y hay que decirlo.

No sé Pablo, igual es que la gente se ha cansado de que os gastéis el dinero de sus impuestos en basura, propaganda gubernamental y en pagarle el sueldo a toda la purria de la telebasura nacional. Pregúntate por qué esto no ha ocurrido en otras ocasiones que ha gobernado el PSOE

No salisteis a defender a otro compañero de profesión, incluso lo habéis promovido…

Lo que hace José Pablo López no es una denuncia, es un disfraz de victimismo institucional. Si alguna vez hubo crítica legítima, fue precisamente cuando muchos de esos profesionales eran activistas con micro, no periodistas. RTVE no se ganó el respeto, lo perdió cuando dejó de…

