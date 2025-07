Ana Rosa Quintana denuncia el ataque sistemático del PSOE contra su programa: «Nos han vetado»

Una más del Gobierno Sánchez y del PSOE contra los medios de comunicación libres.

Y, más en concreto, contra los periodistas que se atreven a cantarle las verdades del barquero a quienes tienen responsabilidades gubernamentales o pertenecen a la formación que rige los designios políticos de La Moncloa.

Ana Rosa Quintana, en un ágape con representantes de varios medios de comunicación para hacer un balance de lo que ha sido el curso televisivo 2024-2025, no se cortó a la hora de denunciar el atropello al que ha sido sometida tanto por parte del Ejecutivo socialcomunista como de la formación de la calle Ferraz.

La presentadora del matinal ‘El Programa de Ana Rosa’ (Telecinco) reveló que al inicio de su vuelta a las mañanas contó con la presencia de dos ministros, los responsables de Economía y Trabajo, pero que a partir de ahí se le cerró el grifo y, en concreto, nadie del PSOE está por la labor de acudir al plató de la cadena de Mediaset:

Quintana recalcó que su equipo ha llamado todos los días tanto al Gobierno como a diferentes responsables del Partido Socialista y el resultado ha sido encontrarse con un ‘no’ rotundo:

Los hemos llamado todos los días. Y no estoy hablando solo del presidente del Gobierno, estoy hablando de ministros, de portavoces, hasta de subsecretarios. No quiere decir que no les invitemos, que no queramos tener pluralidad o que no queramos tener todos los discursos. Les llamamos todos los días, pero han optado por no venir. Supongo que ese es el concepto que tienen de libertad de expresión.