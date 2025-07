La histérica Ana Pardo de Vera va a llorar al programa de Cintora y avanza que denunciará a Vito Quiles

Ana Pardo de Vera está desquiciada a más no poder.

Ahora resulta que por unas preguntas sobre su hermana, Isabel Pardo de Vera, la tertuliana pretende ir con todo contra Vito Quiles.

La también conocida como ‘lanza micrófonos’, tal y como hizo con el de nuestro compañero Bertrand Ndongo, fue a refugiarse al programa de Jesús Cintora para hacerse la víctima de un inexistente acoso.

Obviamente, Pardo de Vera se lanzó en plancha a colocar la idea de que ella era una víctima. Así lo relató en ‘Malas Lenguas’ (TVE).

Porque esto es un acoso sistemático que recibo yo, como digo, pero también que recibís muchos y muchas de las que estáis ahí y que no puede ser porque nos tienen que dejar hacer nuestro trabajo. Nosotros no somos políticos ni políticas, ni cobramos un sueldo público ni nada parecido. Entonces, bueno, bien, bien, estamos bien.

Cintora, por supuesto, yendo a favor de la causa;

Preguntarte, vas a denunciar y también el hecho de, claro, ¿cómo reaccionar ante una situación así? Porque hay quien opta por callar, no responder. Si bien es cierto que hay alguien ahí que está metiéndose contigo en lo personal, soltando bulos, claro, en ese momento uno no sé si se piensa qué hacer, porque incluso se ve ahí que hubo hasta un individuo que se pone a aplacar a aquellos que intentan librarte de este energúmeno, pero aparece otro por ahí, un espontáneo, que frena precisamente a los que te protegían a ti. En fin, vas a denunciar, Ana, y ¿cómo reacciona uno cuando se encuentra en una situación así?

Pardo de Vera trató de vender la imagen de que el acoso estaba ya preparado de antemano:

Bueno, no sabes nunca cómo vas a reaccionar, y mira que, aunque suena chiste, ya tengo experiencia, pero realmente son situaciones muy incómodas, va mucha gente contigo, era un acto de la universidad, y después es verdad que yo estoy muy agradecida, porque nos enteramos dentro del hotel de que estaba ahí, me persiguieron dentro del hotel, luego siguieron por fuera hasta que alcancé mi coche. Son estrategias muy calculadas, no es un sujeto joven que quiere dárselas de periodista. No, van andando contigo, van más personas, va un cámara que te está metiendo la cámara en la nariz, él te toca con el micrófono, empiezan a salir de los bares presuntos guardaespaldas, este llama para que le saquen al que me intenta defender de encima y empieza a salir gente. Yo a mucha ni la vi en ese momento. Yo me meto en el coche, muy nerviosa.