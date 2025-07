Nacho Abad arremete contra el desprecio del Gobierno Sánchez a su programa y deja un recado para TVE

Está harto del ninguneo del Gobierno Sánchez.

Y Nacho Abad ya no aguanta un ápice que, de manera reiterativa, nadie del Ejecutivo PSOE-Sumar dedique siquiera un par de minutos a atender a los micrófonos de su programa, ‘En Boca de Todos’ (Cuatro), o a acudir al plató para someterse a una entrevista.

El alegato del presentador vino a colación del rifirrafe que llevan manteniendo desde el pasado 5 de julio de 2025 el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, como el titular de Transportes, Óscar Puente.

Mientras el mandatario autonómico no tuvo problemas en atender a todos los medios que así lo quisieran, el ministro del caos ferroviario se refugió en TVE, algo que hizo enfurecer de lo lindo a Nacho Abad:

Recalcó que lo que está haciendo el PSOE de Sánchez es un desprecio absoluto hacia su audiencia:

Que el Partido Socialista de Pedro Sánchez no haya tenido en casi 600 días ni tres minutos para atendernos insisto, me parece un desprecio absoluto a los espectadores de Cuatro o por lo menos, a los espectadores de ‘En boca de todos’. Lo digo para que se lo planteen ustedes, señores socialistas. Ayer Óscar Puente estuvo en Televisión Española, ¿A Televisión Española sí porque le hacen la pelota? Y aquí no. Bueno, lo voy a dejar ahí que me voy a cabrear y…