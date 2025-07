El doctor Cabrera estalla ante el escándalo de los prostíbulos de la familia de Pedro Sánchez: «Es para incendiar las calles»

Estalló como nunca.

El doctor Cabrera, en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro), se mostró estupefacto ante el escenario de que nadie esté incendiando las calles después de conocerse el escándalo de los prostíbulos que pringa de manera directa a la familia de Pedro Sánchez.

Para el médico forense, toda España debería salir y repetir una especie de mayo del 68:

Yo no me explico cómo no están las calles incendiadas. No me lo explico. Estoy estupefacto, amigos ciudadanos que estáis en vuestra casa viendo el programa. Esto es de barricadas, como en la Revolución Francesa, joder. Esto es como en mayo del 68. Habría que tirarse a la calle porque es tal sinvergonzonería, la contradicción.