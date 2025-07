Un exdiputado del PSOE define con una sola palabra el mandato de Pedro Sánchez: «Es un fraude»

Otra voz crítica dentro del seno del PSOE con la figura de Pedro Sánchez.

El exdiputado Jesús Cuadrado no se corta un ápice a la hora de denunciar las añagazas del inquilino de La Moncloa para mantenerse en el poder.

En una entrevista en ‘La Mirada Crítica‘ (Telecinco), el exparlamentario socialista fue contundente:

En una democracia plena, cuando un gobierno no puede gobernar, lo que hace es disolver y convocar elecciones. Esto es de primero de democracia, es imposible, es un fraude. En un régimen parlamentario, mantener un gobierno, resistir con un gobierno, dando por hecho, y lo conocen todos los españoles, que no puede gobernar. No voy a repetir todos los elementos que demuestran hasta qué punto Pedro Sánchez no puede gobernar. Se ha resignado a no gobernar y a resistir. Eso es lo más escandaloso que pudimos comprobar en el pleno de ayer, porque, efectivamente, ha decidido resistir todo lo que pueda.