Cintora (TVE) monta su numerito con Torre Pacheco y acaba humillando en directo a una reportera

Una más de Jesús Cintora.

El presentador de ‘Malas Lenguas’ (TVE) quiso montar su espectáculo sectario en realación con los incidentes acaecidos en Torre Pacheco (Murcia).

El periodista soriano buscó dar la imagen de que prácticamente nadie había ido a la manifestación alentada por Dani Desokupa y Vito Quiles, iniciativa que la propia Guardia Civil había desaconsejado y que, por tanto, se había desconvocado.

Y, aparte de eso, a Cintora le dio tiempo a humillar a una reportera por atreverse simplemente a mencionar el nombre del propio Quiles:

¡Es que me da igual Vito Quiles, que hasta luego Vito Quiles! Digo que si hay mucha gente en la concentración, gracias.

En redes sociales pusieron al periodista de TVE de vuelta y media:

Pues imaginad como la trata fuera de cámara. Hay personas que no pueden ser jefes, les sale el alma que tienen dentro.

Por estas cosas son por las que hay que cerrar TVE. No pueden ser una herramienta al servicio del político de turno. No pueden dar las informaciones que sólo le interesen!! Estamos hablabdo de una televisión pública, no una televisión política!!

— Juan Carlos R. (@juarecrue) July 16, 2025