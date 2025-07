Noelia Núñez (PP) borra la sonrisa al sanchismo con una contundente advertencia

Es el nombre que ha saltado a la palestra en las últimas horas.

Se llama Noelia Núñez y, hasta hace unas horas, ejercía las funciones de concejal en el Ayuntamiento madrileño de Fuenlabrada y de parlamentaria en el Congreso de los Diputados bajo las siglas del Partido Popular.

Un error en el currículum que tenía en su perfil en el hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo con titulaciones que no había completado la llevaron a dejar todas sus responsabilidades institucionales y también dentro de la formación de Génova 13.

Antonio Naranjo, presentador de ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ (Telemadrid) la entrevistó en la noche del 23 de julio de 2025.

Lejos de parapetarse en el victimismo, Núñez asumió su culpabilidad en haber ofrecido un currículum que no se correspondía con la realidad y dejó bien a las claras que mientras partidos como el PSOE no hay una consecuencia inmediata cuando estalla algún escándalo, ella tenía claro que había que actuar con celeridad y dar ejemplo:

Yo no soy como ellos. A mí no me ha hecho dimitir nadie, como ha insinuado. He tomado la decisión yo porque pertenezco. Hoy he pertenecido al equipo de Alberto Núñez Feijóo, que es una persona íntegra, que es una persona que se desvive por este partido y por este país. Y todo ese equipo que tiene a su alrededor son igual de íntegros que él. Y ese estándar lo hemos tenido siempre y ha sido la máxima siempre. Y no ha hecho falta que nadie me pida dimitir precisamente por eso, porque yo he pertenecido al equipo de Alberto Núñez Feijóo y sabía muy bien lo que tenía que hacer. Asumir mi responsabilidad, asumir el error que he cometido. Pedir disculpas y la mejor manera, esto no es como Pedro Sánchez que sale maquillado en una rueda de prensa a pedir perdón y ya está, de pedir perdón en este caso es dimitiendo y yo por eso lo he hecho

Insistió en que no había otra manera de responder al error cometido:

La mejor manera de asumir ese error es dimitiendo. Yo no sé cómo los miembros del Partido Socialista, ellos no tienen ningún tipo de escrúpulos, no tienen ningún tipo de honradez a la hora de asumir cuando cometen errores y a las pruebas me remito de todos los escándalos de corrupción, de todos los escándalos también con sus currículums y con los estudios que dicen tener y luego tienen que ser corregidos. Me refiero por ejemplo a Patxi López o me refiero a la delegada del gobierno de la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, entre muchos otros, pero yo no soy como ellos, entonces yo he tenido una suerte de tener unos padres maravillosos que me han enseñado a ser buena persona y por eso asumo mi responsabilidad.

Sobre sus planes de futuro, lo primero que dijo Noelia Núñez es que ahora tocaba estar con la familia, pero que, por supuesto, que el Gobierno Sánchez no jalease su ausencia en la Cámara Baja, que ella seguiría combatiendo las tropelías del PSOE y sus acólitos: