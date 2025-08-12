Jaime González estalla ante la politización que el PSOE hace del intento de suicidio del excomisionado de la DANA

Harto del manoseo del PSOE al caso del ya excomisionado de la DANA.

Jaime González, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), estalló por la utilización política del intento de suicidio de José María Ángel y que se intentase culpar a los medios de comunicación y a la oposición de haber sido los culpables de llevar al límite a ese cargo.

El periodista estalló porque desde la acera socialista se instase a la prensa a pedir perdón por haber, simplemente, hecho la labor que se le presume a los periodistas, destapar escándalos como el de la falsa titulación de este responsable para la DANA:

Pero vamos a ver, ¿por qué no nos centramos en el dato concreto, que me parece que es lo esencial? Los medios de comunicación tienen unos patrones perfectamente establecidos y un criterio que es básico. Contar aquello que es veraz. En el caso que nos ocupa, fue absolutamente cierto, hasta tal punto, de que como consecuencia de las informaciones publicadas por los distintos medios de comunicación, alguien que había falsificado no su currículum, sino su título universitario, ha tenido que presentar la dimisión.

Recalcó que la labor como periodista es la de informar:

A partir de ahí, entrar en valoraciones de si los medios de comunicación hemos sido culpables del intento de suicidio de este señor, me parece obsceno. La labor de un periodista es informar. Y es lo que hemos hecho todos. Es decir, la noticia es veraz. A la noticia veraz del falseamiento del delegado para la DANA o del comisionado para la DANA, él presentó la dimisión, dando por hecho que efectivamente, y como se dice de manera vulgar, le habían pillado con el carrito del helado.

Se preguntó con contundencia:

A continuación, ¿qué tienen que hacer los medios de comunicación? ¿Parar de informar? ¿Dejar de informar? ¿O seguir cumpliendo con su obligación? Eso es lo que hace un medio de comunicación.

Exigió al PSOE que pidiese perdón por haber colocado a una persona que, en lo personal, subrayó González, sentía que hubiese intentado quitarse la vida: