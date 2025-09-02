La violación de un menor marroquí a una niña en Hortaleza viraliza los elogios desatados de Silvia Intxaurrondo a los MENAS

¡Toma talento!

La violación de una niña en el barrio de Hortaleza (Madrid) por parte de un menor marroquí en la madrugada del 30 de agosto de 2025 ha viralizado las palabras vertidas hace un par de meses, a finales de junio de 2025 por la periodista Silvia Intxaurrondo en ‘La Hora de La 1‘ (TVE).

En esa ocasión, la periodista no puso freno a su catarata de elogios hacia los MENAS y aseveró que estos venían a aportar talento.

Todo ello en mitad de los acontecimientos acaecidos en Torre Pacheco (Murcia) y en Las Palmas de Gran Canaria, pero a buen seguro que la comunicadora habría tenido la misma salida de pata de banco con lo acaecido con la niña agredida por un magrebí en la capital de España:

A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Es que es lo que me preocupa. Son chavales que vienen solos en un cayuco arriesgando la vida. Algunos se la dejan en el mar, pero otros consiguen llegar. En unas condiciones terribles. Sin sus padres, sin su familia. Son menores, a veces son niños, son adolescentes. Tienen menos de 18 años. Vienen a buscar un futuro mejor.

La periodista reclamó a los responsables que no dejasen pasar la oportunidad de formar a estos jóvenes inmigrantes:

La humanidad, ¿dónde está la humanidad? No se lo va a dar nadie. Todo esto se puede ver como una gran oportunidad. Son gente a la que se puede formar y que van a ser, aportando su talento… Es que es eso. Van a aportar su talento para hacer brillar a nuestra sociedad. Y van a ser una fuerza de trabajo, van a ser un motor de esta sociedad. ¿Por qué no se aborda así?

Y afeó a los políticos que estuviesen jugando al debate de ver a quién le correspondía quedarse con esos menores: