Samuel Vázquez (VOX) arrincona al ‘sabelotodo’ Ramón Espinar: «No sé de qué es usted analista»

Le dio duro en todo el mentón.

Samuel Vázquez, portavoz de VOX en materia de Seguridad e Interior y presidente de Policías Siglo XXI, sacudió de lo lindo a Ramón Espinar por intentar poner en su boca lo que este nunca había dicho.

Y es que desde la izquierda se pretende vender el mensaje de que VOX relaciona inmigración a secas con el aumento de la delincuencia.

Así, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro), Vázquez dejó varias cosas claras al expodemita:

Mire, la primera respuesta que le he dado a usted, Nacho, la primera es que no hay relación entre inmigración y delincuencia. Él necesita hacer ver que yo digo eso porque es la única salida que tiene para contradecir un argumento que es el mío, que no puede contradecirlo porque este señor de Sociología Criminal y de Inmigración no sabe absolutamente nada. No sé de qué es analista, pero si usted ve mis conferencias desde hace años, verá que en todas las conferencias, en todas, de hecho cuando hago formación a jóvenes es lo primero que les digo, van a intentar, es la única salida que tienen, relacionar que nosotros, o decir que nosotros relacionamos la inmigración con la delincuencia. No, nosotros relacionamos la inmigración ilegal masiva, desbordada, la cantidad de miles de inmigrantes ilegales que están entrando ahora, porque en todos los países europeos donde se han dado esos procesos, los delitos violentos.

Espinar quiso meter su cuña:

Samuel, la pobreza y la dejadez institucional es la que genera problemas y hay que abordarlo. Pero hay que abordarlo de otra manera. Desde una perspectiva de la cooperación y no del enfrentamiento.

Pero Vázquez tuvo que recordarle una obviedad:

Pero ahora estamos en otro estadio, es mentira, ya estamos en otro estadio. Yo que voy a Saint-Denis cuando acudo a París, no voy a ver la Torre Eiffel, si usted va a Saint-Denis y ve uno de esos edificios donde se vende droga, donde se trafica, donde ya no existe la autoridad tradicional de Occidente, si va con una persona que la permita entrar, claro, pues si no te matan, y bajas al garaje verás que hay siete Porsches Cayenne. Esto ya no va de eso. Todos los países que han sufrido procesos de inmigración ilegal desbordados en el espacio y en el tiempo han aumentado la criminalidad violenta de manera exponencial.

Y recalcó que el problema es la inmigración ilegal masiva: