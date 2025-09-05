¡Cabalgando contradicciones! Pablo Iglesias pasa de «naturalizar» los insultos a lloriquear por los que él recibe

Tiene más desmemoria que un pez.

O tal vez una jeta enciclopédica.

Pablo Iglesias, fundador de Podemos y exvicepresidente segundo en el Gobierno de Pedro Sánchez, lanzó un alegato llorón en el programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE) por los insultos que recibe la clase política.

Por supuesto, quien fuera líder de los morados, se incluyó en esa ecuación:

¡Si yo dijera aquí, Hugo es una rata miserable, compañeros pisotead a las ratas, no soy un maleducado, soy un fascista. Y eso es lo que están haciendo con Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez tiene hijos. ¿Sabes cuál es la prueba de lo que han conseguido con Pedro Sánchez? Que en la entrevista con Pepa Bueno no se hablaba de lo que dijo, se hablaba de lo delgado que está, de lo demacrado que está, de la destrucción personal de un individuo. Y a eso están subidas todas las derechas del mundo. Incluso vimos hace poco a un portavoz de un sindicato policial presumiendo de que habían volado un barco con gente, decir así hay que tratar el narcotráfico, matando gente.

A la normalización del insulto la denominó «fascismo»:

Esa normalización de la violencia, esa normalización del insulto, ese llamar a la gente, si le ves por la calle a la rata del Coletas, pisoteale, normalizar que puedan ir a pegar a un periodista de ‘Diario Red‘ en su casa y que no se produzcan detenciones, eso es el fascismo. Y eso ya lo normalizan los propios portavoces del PP. ¿Sabes cuál es el problema? El problema de eso es cuando la derecha está haciendo eso y el PSOE le regala, el Consejo General del Poder Judicial les considera un partido de Estado y no asume que hay que adelantar las trincheras ideológicas para combatir a los fascistas.

El problema es que en julio de 2020, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Iglesias consideró natural que se insultase a quienes tuvieran una cierta presencia política o mediática: