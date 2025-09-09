La exmujer de Ábalos dinamita el PSOE con los detalles más sórdidos del exministro: p*tas, billetes, Sánchez y pastillas azules

Tremendo lo que cuenta la paisana.

Porque todos estaban en el ajo.

Y todos callaron como putas, nunca mejor dicho.

De ahí que se entienda que José Luis Ábalos tratase de frenar judicialmente la emisión de ‘El precio de la corrupción’ (Telecinco)

La historia de Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, desborda los límites del morbo y roza la tragicomedia.

El testimonio de esta mujer, que ha roto su silencio tras años de discreción, no solo revela la dimensión personal del escándalo: insinúa la existencia de fondos ocultos en el extranjero, la connivencia de altos cargos socialistas con la ‘doble vida’ de Ábalos y la supuesta vigilancia interna con toques de novela negra, donde Koldo García sería, según sus palabras, “un topo de Santos Cerdán para controlar a mi exmarido”.

Un matrimonio bajo la lupa y la sombra del poder

Durante casi dos décadas, Carolina Perles compartió vida y secretos con uno de los hombres fuertes del sanchismo. El desembarco de Ábalos en Madrid y su ascenso en el PSOE transformaron la convivencia en una sucesión de sobresaltos. P

erles describe cómo la llegada de Koldo García al entorno familiar marcó el inicio de un deterioro que acabó en ruptura: “Era afable al principio, pero luego la relación se volvió imposible”. Koldo no solo estaba omnipresente en la casa, sino que, según la exesposa, llegó a pedir información sobre la vida privada del ministro a una empleada del hogar.

La situación se agravó cuando, tras la destitución de Ábalos en 2021, Perles descubrió en el ordenador familiar “carpetas de chicas” y vídeos pornográficos. “Mi hija vino escandalizada”, relata, y añade que el material era tan explícito como inesperado. La reacción de Perles fue trasladar sus sospechas y vivencias a altas esferas del PSOE, relatando infidelidades, fiestas con prostitutas y un ambiente que, más que político, parecía sacado de un club privado de Las Vegas.

El PSOE y los avisos ignorados

Perles asegura que, en 2020, puso en conocimiento de dirigentes socialistas —incluidas figuras como Adriana Lastra y Maritcha Ruiz Mateos— las infidelidades y excesos de su marido. Las revelaciones llegaron, según su versión, hasta la entonces vicepresidenta Carmen Calvo y, de ahí, al propio presidente del Gobierno. El exjefe de Gabinete, Iván Redondo, habría advertido a Ábalos de que Sánchez conocía los detalles más sórdidos de su vida privada. La relación entre el ministro y el presidente, hasta entonces marcada por la confianza diaria (“Sánchez le llamaba a diario”), se enfrió de forma radical tras el escándalo. “José Luis, si cae, no caerá solo”, advirtió Perles en una frase que resuena como una amenaza velada.

El contexto no era menor: el PSOE, sumido en la gestión de la pandemia, no podía permitirse más fuegos internos. Pero el testimonio de Perles apunta a que el partido optó por mirar hacia otro lado, mientras la vida personal de uno de sus hombres fuertes se desmoronaba.

Fondos ocultos y patrimonio internacional: ¿el eslabón perdido?

Las confesiones de Carolina Perles no se limitan al terreno sentimental. Insinúa la existencia de fondos ocultos en el extranjero, un asunto que las investigaciones judiciales han reforzado en las últimas semanas. La UCO de la Guardia Civil ha confirmado que Ábalos percibía mensualmente 1.000 euros de una empresa en Colombia, vinculada a una red de operaciones opacas que se extiende a Perú y otras latitudes de Iberoamérica. Por si fuera poco, una investigación reciente ha revelado la existencia de un inmueble valorado en 1,2 millones de euros en Perú, a nombre del exministro y construido, presuntamente, con fondos públicos destinados a proyectos benéficos.

El asunto no termina ahí: la policía brasileña investiga transferencias millonarias sospechosas, en el marco del llamado “caso Koldo”, por el que se rastrea el destino de comisiones y presunto blanqueo de capitales. Incluso el hijo de Ábalos ha sido señalado por mantener presuntamente patrimonio oculto en el extranjero, lo que añade otra capa de complejidad a un asunto que parece una telenovela interminable.

Prostitutas, fiestas y la vida secreta del poder

Uno de los puntos más espinosos del relato de Perles es la presunta relación de Ábalos con prostitutas, facilitada, según ella, por su asesor Koldo García. “Era habitual que organizara fiestas y le presentara chicas”, asegura, y añade que ella misma comunicó estos extremos a dirigentes del PSOE para intentar “entender si eso era habitual dentro del mundo de la política”. La respuesta del partido fue el silencio y, en todo caso, la recomendación de no airear los trapos sucios en público.

El impacto mediático de estas revelaciones es innegable. Programas de televisión han dedicado horas de emisión al testimonio de Perles, que ha grabado más de 16 horas de entrevista para un documental que promete nuevas revelaciones. La expectación es máxima, tanto en los medios como en los pasillos del Congreso.

Consecuencias para el Gobierno de Sánchez

El “caso Ábalos” ha dejado de ser un simple affaire personal para convertirse en un problema político de primer orden. El exministro, imputado en una causa de corrupción que amenaza con salpicar al propio Ejecutivo, se mantiene en libertad a pesar de la opacidad de su patrimonio y las sospechas crecientes de blanqueo de capitales. La comparación con otros casos como los de Bárcenas o Granados no ha pasado desapercibida en la opinión pública, que observa con escepticismo la aparente indulgencia con la que se trata a antiguos altos cargos del PSOE.

El daño reputacional para el Gobierno es evidente. Las conexiones entre fondos opacos, fiestas privadas y la pasividad de la cúpula socialista erosionan la imagen de transparencia que Sánchez intenta proyectar. Mientras tanto, la oposición afila argumentos y prepara nuevas ofensivas en el Parlamento.