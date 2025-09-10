Pedro Sánchez vuelve a ser devorado por su propia hemeroteca tras el cerco judicial a Álvaro García Ortiz

Ya es un clásico.

Pero la verdad es que Pedro Sánchez tiene una hemeroteca para cada hecho.

Ahora, con el nuevo paso hacia el banquillo de los acusados del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de nuevo sale a la superficie unas antiguas declaraciones del actual presidente del Gobierno.

Todo compañero , se apellide como se apellide, si comparece en un juicio oral será expulsado #PedroSanchezA3 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 10, 2014

Fue en una entrevista en septiembre de 2014 en Antena 3 Noticias y con Gloria Lomana como responsable de conducir el cara a cara con el entonces secretario general del PSOE.

Cuando se le cuestionó por el hecho de que algún cargo, del PSOE o de cualquier otro partido, tuviese que comparecer en un juicio oral, a Sánchez no le tembló el pulso para responder esto:

Todo aquel compañero o compañera, y se lo digo claramente, que tenga que comparecer en un juicio ante un tribunal, tendrá que afrontar sus responsabilidades políticas y dimitir de esas responsabilidades políticas.

La periodista quiso indagar algo más:

¿Como imputado o como procesado?

Y Sánchez se mostró taxativo:

Se llame y se apellide, como se llame y se apellide. Está por encima de eso el Partido Socialista.

Ahora, sin embargo, el Gobierno Sánchez cierra filas en torno a la figura del fiscal general del Estado.