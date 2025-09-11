Alfonso Serrano (PP) estalla en directo ante una grave acusación de Sarah Santaolalla

Un circo.

Y, evidentemente, si al final se pretende hacer la mejor función, qué mejor que contar con los mejores payasos.

Sarah Santaolalla, qué duda cabe, da el perfil adecuado para que todas sus intervenciones en los diferentes platós a los que acude sean un auténtico exponente del griterío y de los malos modos.

No obstante, la salmantina, muy socialista ella, no siempre se encuentra con oponentes que le bajan la mirada.

En el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) del 10 de septiembre de 2025, la tertuliana trató de confrontar con el secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, y se llevó un soplamocos de padre y muy señor mío.

Santaolalla lanzó al aire la burrada de que poco menos que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, había dejado morir a más de 200 personas cuando sobrevino la DANA del 29 de octubre de 2024. Todo a cuenta de las críticas del PP a la jueza que lleva este caso:

Siempre se os olvida la juez de la DANA, la que está instruyendo la causa de Alberto González Amador… Es muy llamativo cómo los jueces que investigan los casos de corrupción del PP o los casos donde un presidente del PP dejaba morir a la gente, a 228 personas mientras estaba de comidas, a esos jueces no.

Y ahí el político del PP puso los puntos sobre las íes:

¡No diga barbaridades! ¡No te voy a consentir esa barbaridad! No voy a aguantarlo. Yo puedo debatir con periodistas, no con activistas políticas. Espero que te paguen bien.

Serrano también puso en duda la formación académica de Santaolalla y esta saltó como una posesa:

Me ha faltado al respeto. ¿Qué se cree? Hay algunos que hemos estudiado y llevamos trabajando en la tele seis años, hay otros que falsifican los currículums.

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid aseveró que nada tenía ya que hablar con la tertuliana:

No voy a decir nada más. Esta señora no merece ni un segundo más de mi tiempo porque es una activista política. No hay ninguna sentencia de la DANA como para imputarle un delito tan grande como el que usted está diciendo. Ten narices y valentía. Di lo que tengas que decir porque te pagan para ello.

Santaolalla, que no se calla ni bajo el agua, insistió en seguir metiendo cizaña:

Te pago el sueldo yo, esa es la diferencia.

A lo que Serrano replicó:

No estás ahí como ciudadana de Madrid, estás ahí porque te ha puesto el PSOE.

Y como si nadie hubiese visto las fotos de la periodista con Pedro Sánchez y en mítines de los socialistas, aún tuvo el papo de decir otra frase para el mármol: