Macarena Olona tritura a zascas a una desquiciada Esther Palomera que exige, sin éxito, amparo a Ana Rosa

Se veía venir.

Macarena Olona, que se estrenaba como contertulia en ‘El programa de Ana Rosa‘ (Telecinco), iba a dar juego en la tertulia política.

Del otro lado, Javier Casqueiro (‘El País’) y Esther Palomera (‘eldiario.es’).

Y justo fue con esta última con la quien la ex de VOX se las tuvo tiesas, todo a cuenta de lo sucedido en la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Palomera quiso suavizar lo sucedido en las calles de Madrid y Olona saltó:

¿Cómo puedes hablar de manifestantes pacíficos con 22 agentes de policía nacional heridos?

A lo que la periodista saltó:

Antes de elevar la categoría a algo, intenta informarte, porque es rotundamente falso.

La política y abogada del Estado no se cortó:

¿Estás mejor informada que la Policía Nacional que estaba actuando sobre el territorio?

Palomera se ciñó a las cifras del departamento de Fernando

Información de ahora mismo del Ministerio del Interior. Rotundamente falso que nadie que fuese identificado en la manifestación del domingo tuviese antecedentes por kale borroka. De los detenidos hay un italiano y un español y ninguno tiene antecedentes. Pero bueno, podemos seguir elevando a categoría de noticia lo que nos dice.

Olona, al igual que hizo Ana Rosa Quintana, se refirió a la información que daba este 16 de septiembre de 2025 el diario ‘El Mundo’ que habla de que la Policía identificó a nueve personas que participaron en las algaradas de La Vuelta como condenados por ‘kale borroka’.

O sea, estás negando la realidad de la identificación que no es la detención. La misma persona que ayer se atrevió a afirmar en Televisión Pública Española que los manifestantes no eran ni de derechas ni de izquierdas, sino defensores de derechos humanos. ¿Y Ione Belarra? ¿Irene Montero? ¿Qué son? Es cierto, ni de derecha ni de izquierda, de extrema izquierda. El principal cabecilla del boicot a la Vuelta Ciclista ra apoderado de Sumar, Esther? ¿Cómo te atreves a decir que son defensores de derechos humanos?

Se tomó la violencia callejera porque se desapoderó a nuestras fuerzas legítimas del orden y se permitió que España se convirtiera en un estado fallido. Todos los agentes sobre el territorio y principales sindicatos policiales han señalado la insuficiencia del dispositivo policial. Por voluntad política, porque el presidente del gobierno, el máximo responsable de la seguridad en el Estado español, tan solo unas horas antes, en un mitin, había alentado precisamente a los manifestantes violentos, que tomaran, porque la violencia es una estrategia política de primer orden y muy efectiva. Y tú, como referente mediático en la izquierda, que lo que haces es trasladar a los medios de comunicación el argumentario de Ferraz, estás negando la realidad objetiva para sustituirlo por el relato.

Palomera, visto el baño que estaba recibiendo, optó por pedir árnica a la presentadora, aunque sin éxito: