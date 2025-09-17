Andrea Levy se merienda en TVE a Gonzalo Miro, Marta Flich y Esther Palomera dejando al descubierto su hipocresía con Israel

Los puso frente a su propio espejo.

Andrea Levy, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, propinó un buen rapapolvo a la facción progre del programa ‘Directo al Grano‘ (TVE).

La banda de Marta Flich, Gonzalo Miró y Esther Palomera se pusieron ‘estupendos’ con el tema de Palestina e Israel, especialmente a cuenta de la decisión de que España no tome parte en el próximo festival de Eurovisión.

La poítica del PP no dejó títere con cabeza:

Vamos a ver, ¿dónde vamos a poner el límite de lo que se veta o no se veta alrededor de Israel? Por cierto, decir ente genocida a un país es antisemitismo como Israel. Otra cosa es que digas que el gobierno de Netanyahu es genocida, pero hablar de todo un país. ¿Qué es lo siguiente que vamos a vetar? Porque claro, aquí el otro día se vetó la competición, la participación de un equipo ciclista porque tenía de financiador a un israelí, pero los que competían, los ciclistas, eran ingleses, eran americanos, eran italianos de diferentes países. Y el director era de Navarra. ¿Qué es lo siguiente que prohibiremos? ¿Que se vaya al campo del Atleti? Por cierto, Gonzalo, no sé si vas a ir al campo del Atlético sabiendo que el socio mayoritario con el 32% es israelí. ¿Vamos a prohibir productos israelíes? ¿Vais a prohibir la presencia mía en esta tertulia por ser judía?

La presentadora se puso como una hidra:

No, no, no, eso es una barbaridad absoluta que no te la voy a permitir. Puedes decir lo que quieras, pero no digas esas barbaridades, Andrea, por favor. En esta tertulia no se va a aceptar, por eso es una auténtica barbaridad, discúlpame. Es que has dicho algo muy grave.

Andrea Levy no se cortó en replicar a Flich: