Andrea Levy se merienda en TVE a Gonzalo Miro, Marta Flich y Esther Palomera dejando al descubierto su hipocresía con Israel

"¿Vais a prohibir la presencia mía en esta tertulia por ser judía?"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Los puso frente a su propio espejo.

Andrea Levy, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, propinó un buen rapapolvo a la facción progre del programa ‘Directo al Grano‘ (TVE).

La banda de Marta Flich, Gonzalo Miró y Esther Palomera se pusieron ‘estupendos’ con el tema de Palestina e Israel, especialmente a cuenta de la decisión de que España no tome parte en el próximo festival de Eurovisión.

La poítica del PP no dejó títere con cabeza:

Vamos a ver, ¿dónde vamos a poner el límite de lo que se veta o no se veta alrededor de Israel? Por cierto, decir ente genocida a un país es antisemitismo como Israel. Otra cosa es que digas que el gobierno de Netanyahu es genocida, pero hablar de todo un país. ¿Qué es lo siguiente que vamos a vetar? Porque claro, aquí el otro día se vetó la competición, la participación de un equipo ciclista porque tenía de financiador a un israelí, pero los que competían, los ciclistas, eran ingleses, eran americanos, eran italianos de diferentes países. Y el director era de Navarra. ¿Qué es lo siguiente que prohibiremos? ¿Que se vaya al campo del Atleti? Por cierto, Gonzalo, no sé si vas a ir al campo del Atlético sabiendo que el socio mayoritario con el 32% es israelí. ¿Vamos a prohibir productos israelíes? ¿Vais a prohibir la presencia mía en esta tertulia por ser judía?

La presentadora se puso como una hidra:

No, no, no, eso es una barbaridad absoluta que no te la voy a permitir. Puedes decir lo que quieras, pero no digas esas barbaridades, Andrea, por favor. En esta tertulia no se va a aceptar, por eso es una auténtica barbaridad, discúlpame. Es que has dicho algo muy grave.

Andrea Levy no se cortó en replicar a Flich:

Gracias por corregir lo grave que digo y lo grave que no digo. Aquí se ha dicho que Israel es un ente genocida y no te parece grave. Te estoy poniendo ante el espejo de decir cuántas cosas vamos a prohibir. Creo que lo que está sucediendo en Israel, después de que haya habido un acto de guerra, como es el terrorismo de Hamas, ha sido una defensa que en estos momentos está siendo desproporcionada y las imágenes nos duelen a todos. Pero es que el genocidio, que lo podemos pensar todos nosotros, según nuestra opinión, lo tendrá que acabar diciendo, que lo tiene que acabar diciendo, que es la Corte Internacional, que va a juzgar a Netanyahu, seguramente, y juzgará también a Hamas. Luego oodemos poner estupendos diciendo lo que nos parece si es un genocidio o no.

