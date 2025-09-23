Griso corta en seco la patética intentona de Afra Blanco de desviar la atención hacia VOX por las pulseras antimaltratadores

Otra más de la ‘Brunete Pedrete‘.

La activista Afra Blanco, metamorfoseada en tertuliana en Atresmedia, acudió este 23 de septiembre de 2025 a ‘Espejo Público‘ (Antena 3) a montar el show con el asunto turbio de las pulseras antimaltratadores.

Dado que era peregrino tratar de salvarle la cara al Gobierno Sánchez, especialmente a la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, la estrategia fue culpar a VOX:

En esta mesa se ha dicho que no ha habido mentiras. Sí, han habido mentiras. Efectivamente, estamos hoy descubriendo y seguimos descubriendo que el Ministerio no nos ha contado toda la verdad y por eso estoy reclamando esa investigación. Pero también han habido otras mentiras de un partido político y hay que decirlo claramente. Y es el partido que ha mencionado Susana, precisamente porque no ha firmado ese pacto de Estado.

Susanna Griso, presentadora del espacio, cortó la intervención de Afra Blanco:

¡Ah, pero es que ahora no es objeto del debate! De verdad, es que si me dispersáis el debate no nos concentramos.

Pero la activista no estaba por la labor de dar su brazo a torcer:

Sí, porque hay víctimas, claro que es el debate. Porque hubo un partido que no fue precisamente el Partido Popular, hubo un partido que dijo, y esto hay que decirlo por las víctimas, que hubo un cambio de empresa porque era una empresa israelí. Eso es mentira. No hubo el cambio de empresa porque era una empresa israelí. Mentira. Porque acabó el contrato como bien nos contó Jaime en este programa.

La presentadora vovió a interrumpir y dijo claramente que el cambio de contrato fue solamente por la cutrez del Ministerio de Igualdad por ahorrar hasta más allá de lo permisible: