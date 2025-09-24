La enchufada Sarah Santaolalla reparte coces y rebuznos en TVE contra una influencer por retarla a un debate

Otro espectáculo de la tertuliana enchufada por el sanchismo.

Sarah Santaolalla, en el programa ‘Directo al Grano‘ (TVE), se puso como el bicho del pantano por el hecho de que la cadena diese voz a Ada Lluch, una influencer que apoya a Donald Trump.

La influencer, que mantuvo una línea argumental y un discurso más que aseado, simplemente reclamó tener un diálogo o un debate con la pareja de Javier Ruiz.

Incluso le dijo a Santaolalla que ella eligiese moderador y cadena para tener ese cara a cara:

Me encantaría debatirte de mujer a mujer cuando vuelva a España porque yo creo que estoy luchando por mi seguridad pero también por tu seguridad.

Inspirada por Charlie Kirk, le pedí a @SarahPerezSanta tener un debate sobre política y el estado actual de España. El debate habría sido en su programa de televisión con el moderador de su elección. Ambos tenemos la misma edad y somos de España. Habría sido una conversación… — Ada Lluch (@ada_lluch) September 23, 2025

Sin embargo, la reacción de Santaolalla fue la de meter coces y rebuznos: