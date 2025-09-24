  • ESP
'DIRECTO AL GRANO'

La enchufada Sarah Santaolalla reparte coces y rebuznos en TVE contra una influencer por retarla a un debate

"Estoy harta de dar cacahuetes a tanto mono de la derecha"

Otro espectáculo de la tertuliana enchufada por el sanchismo.

Sarah Santaolalla, en el programa ‘Directo al Grano‘ (TVE), se puso como el bicho del pantano por el hecho de que la cadena diese voz a Ada Lluch, una influencer que apoya a Donald Trump.

La influencer, que mantuvo una línea argumental y un discurso más que aseado, simplemente reclamó tener un diálogo o un debate con la pareja de Javier Ruiz.

Incluso le dijo a Santaolalla que ella eligiese moderador y cadena para tener ese cara a cara:

Me encantaría debatirte de mujer a mujer cuando vuelva a España porque yo creo que estoy luchando por mi seguridad pero también por tu seguridad.

Sin embargo, la reacción de Santaolalla fue la de meter coces y rebuznos:

Madre mía, esas afirmaciones vienen de bulos, por cierto. Cualquier indocumentada hace un vídeo en redes y es noticia. Estoy harta de dar cacahuetes a tanto mono de la derecha. Este país no es un país inseguro, en este país no tenemos miedo en las calles. Tenemos miedo en las calles a los hombres que defiende seguramente esta chica.

