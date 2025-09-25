Ortega Smith manda a la lona a la desinformada Sarah Santaolalla: «Eres una enchufada»

Tiene los mismos modales que Atila y menos cultura que la moto de Ángel Nieto.

Sarah Santaolalla, definitivamente, se ha convertido en el comodín que tiene enchufado en los medios de comunicación el sanchismo.

Y ya no solo para soltar como una papagaya el argumentario que manden de Moncloa o Ferraz, sino para ejercer de troleadora y de repartir carnets sobre qué invitado merece la pena debatir con él o no.

Sin embargo, en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) se chocó, valga la ironía, contra un buen fardo de paja.

El espacio se hizo eco de los problemas que un centro de migrantes en Gran Canaria está causando a unos vecinos que ya están completamente hartos.

En ese punto se conectó con el líder de VOX en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, algo que produjó la cara de desprecio y el desdén nada disimulado de la tertuliana:

Yo no tengo ningún interés en preguntarle a este señor. Pero sí quiero decir una cosa. Este señor se apellida Smith. Ortega Smith, creo que muy español no es, pero habla como si fuese el mismísimo Cid Campeador. Habla de deportar la delincuencia. Este señor está en busca y captura en Gibraltar. Este señor para Gibraltar es un delincuente. Y aplicando la política de expulsar a los delincuentes inmigrantes, podríamos empezar expulsando a Ortega Smith, que aparte de estar en busca y captura en Gibraltar, es un señor que un instituto le ha denunciado por insultos y amenazas, es un señor que hablaba antes de agresiones y de violencia, que agredió a un edil, Eduardo Rubiño, en el Ayuntamiento de Madrid lanzándole una lata, y es un señor que, bueno, que si habla de delincuencia y de inmigración, quizás es el primero que tiene que ser deportado en esto que dice, es un partido que va a deportar a 8 millones de personas. Así que dicho esto, un poco también de respeto cuando utiliza el término de MENA a niños. Vamos a respetar un poquito a los niños, porque son niños y niñas que vienen aquí a vivir y a sobrevivir. Un poquito más de respeto.

El político de VOX, también diputado en el Congreso de los Diputados, fue a saco:

Bueno, yo felicito a esta señora porque ha sido capaz en 10 segundos decir tres mentiras. Lo primero, ha dicho que yo no soy español, lo que cuestiona mi españolidad, por el hecho de que mi apellido es Smith Molina. Evidentemente que mi tatarabuelo emigrase desde Inglaterra a la Argentina y que yo tenga ese apellido, creo que no me inhabilita para haber nacido en Madrid y ser español. Punto segundo. Ha mentido cuando ha dicho que yo agredí a un concejal. Evidentemente no agredí a un concejal. Yo di un golpe a una botella. Que no tocó a ningún concejal. Si hubiera sido así, no se preocupe, que ese concejal me habría denunciado y yo tendría una denuncia. Y tercera gran mentira que ha dicho que yo debe ser que porque estoy requerido por una colonia pirata como es Gibraltar, es decir, un territorio ocupado, según Naciones Unidas, no lo dice Javier Ortega, un territorio ocupado, el territorio nacional, por ir a poner una bandera de España en un territorio nacional, unos piratas que trafican con droga, que tienen el blanqueo de capitales más escandaloso de Europa, que está considerado la última colonia. ¿Cree usted que me voy a sentir ofendido o menos español? Todo lo contrario.

Santaolalla siguió con sus mentiras:

Y robar una piedra en Gibraltar.

Lo que conllevó nueva reprimenda de Ortega Smith:

Primero, no era una piedra, era un bloque de hormigón. Segundo, usted como desconoce casi todo, también desconoce que ese bloque de hormigón. Desconoce casi todo. Y entre otras cosas que ese bloque de hormigón lo que hacía era entorpecer y evitar que los pobres marinos, los pobres pescadores de la costa de Algeciras pudieran…

La periodista, erre que erre:

¿Está usted en busca y captura o no? ¿Está usted en busca y captura o no? O sea, apellido usted Smith y el mismo derecho que usted tiene a haber nacido en España porque su abuelo o su tatarabuelo emigrase, lo tienen los hijos de los marroquíes que vienen a este país a cotizar y a trabajar. El mismo derecho tiene la misma persona que se llama Hassan y tiene un apellido extranjero por sus padres. Tiene el mismo derecho que usted, ¿no?

El edil de VOX volvió a retratar a Santaolalla:

Lo de cotizar y trabajar, no lo confunda usted, porque lo de cotizar y trabajar sabe usted que no es precisamente. Vienen a poner la mano la inmensa mayoría, de los que vienen de manera abusiva, de manera violenta, saltando nuestras fronteras, vienen a pedir ayudas, vienen a que se les meta en un centro de mena y vienen a darle de comer a usted para que usted pueda decir este tipo de estupideces. Yo le voy a decir una cosa. Los 2.000 millones que dedica el Estado a pagar todo este gasto que se dediquen a aumentar las pensiones de las viudas, los sueldos de los militares, ayudas a los jóvenes a que puedan tener vivienda.

Y la ‘enchufada’ del sanchismo, a vueltas con su matraca:

Usted es un poco demagogo.

Ortega Smith le dio un consejo:

El dinero de los españoles, se lo voy a decir muy claro, para los españoles primero. Y si no le gusta a usted, en Marruecos seguro que le van a dar…

A falta de argumentos, otra vez a cuestionar la españolidad del entrevistado:

Pero entonces yo como española y como tengo un apellido que incluso me hace ser más de aquí que usted, entonces yo le podría decir lo mismo, que el dinero para los de aquí, no para los chiringuitos que ustedes montan, no para la financiación irregular que ustedes tienen en su partido, no para la fundación que preside el señor Santiago Abascal, que incluso miembros de su partido político denuncian como irregularidad, incluso como corrupción. O sea, que el dinero para los españoles, no para sus chiringuitos, señor Ortega Smith con apellido extranjero.

Ortega Smith aprovechó su última intervención para lanzar esta frase:

Me gustaría terminar con una frase para que no tuviera ninguna duda. Gibraltar español, y los MENAS a su casa.

