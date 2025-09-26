Antonio Naranjo torpedea y hunde en el mar de sus miserias a ‘Barbie Gaza’: «¡Eres una niñata!»

Gaza.

Esa la cortina de humo lanzada por Pedro Sánchez para que no se hable de lo esencial, de los casos de corrupción que le acorralan por todos los frentes.

La decisión del Gobierno socialcomunista de mandar un patrullero que escolte a la flotilla que se dirige hacia el lugar de conflicto desató un intenso debate en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro).

Una de las entrevistadas fue Ana Alcalde, más conocida como ‘Barbie Gaza‘, una influencer que ha descubierto un filón en esta historia y que, nunca mejor dicho, se ha embarcado en la nave rumbo a Gaza junto a Ada Colau.

Alcalde exigió en el espacio de Nacho Abad que España, Italia y el resto de países europeos enviasen barcos de ayuda.

Antonio Naranjo, desde el plató, se quedó ojiplático con las exigencias de la influencer y añadió que toda esta situación le resultaba esperpéntica:

¿Somos un país serio o no lo somos? No me parece serio lo de la flotilla esta, de verdad.

La entrevista, fiel a su estilo faltón, acusó al periodista de estar hablando desde la comodidad de su casa, como si estuviese sentado en el sofá e insinuó que estaba siendo complaciente con los genocidas. La frase no se le pasó por alto a Naranjo y fue a saco contra ella:

Me parece que, por el aspecto que tienes, sueles estar tú más en el sofá, que no sabes ni lo que te pones en la cabeza. No te acepto que me llames defensor de genocidas.

El tertuliano tildó la ‘flotilla de Gaza’ de auténtico show orquestado por Moncloa:

Esto lo que quiere es que Pedro Sánchez tenga un paisaje bélico a su alrededor para tapar todos los problemas internos que tiene. En Italia, por ejemplo, Meloni lo ha dicho claro, estos son unos mamarrachos.

Igualmente, le pareció un auténtico dislate el envío de esa patrullera para escoltar a esa flotilla en vez de estar controlando a las mafias contra la inmigración ilegal en aguas del Mediterráneo:

En vez de mandar un buque de guerra para frenar barcos de mafiosos que trafican con seres humanos, tenemos que desplazarlo para que esta niñata, en lugar de estar en una fiesta, esté ahí haciendo el tonto y encima llamándonos genocidas.

Alcalde afeó a Naranjo de estar tomándose a chacota lo que sucede en Gaza y de estar ridiculizando el problema. El periodista volvió a responder con contundencia: