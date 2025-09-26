  • ESP
La Inspección de Trabajo acorrala a Javier Ruiz por recurrir a periodistas ajenos a TVE

Javier Ruiz.
Javier Ruiz.
La cosa se le pone color hormiga a uno de los presentadores fetiche del sanchismo.

A Javier Ruiz se le puede acabar el chollo si sale adelante la iniciativa de Comisiones Obreras.

Por lo pronto, ya está en manos de la Inspección de Trabajo la denuncia que se ha puesto contra el programa ‘Mañaneros 360’ (TVE).

El sindicato reclama que Trabajo abra un expediente sancionador contra RTVE por permitir que la productora del espacio, La Cometa, realice el programa con periodistas ajenos a la plantilla de la televisión pública ya que se entiende que eso incumple lo mandatado en el Convenio Colectivo y el Estatuto de Trabajadores.

Comisiones Obreras, que interpuso la denuncia el 7 de agosto de 2025, señaló que:

La empresa La Cometa contratada para la producción del programa ‘Mañaneros 360’ tiene personal contratado en las ocupaciones tipo: informador, productor, ayudante de producción, entre otras, trabajando en las instalaciones de CRTVE en Prado del Rey, Madrid, ocupaciones no incluidas entre las establecidas en el anexo citado en el punto primero.

Consideró el sindicato que no tiene sentido la contratación de periodistas externos a la casa:

Dada la cantidad de personal existente en la plantilla de RTVE de la ocupación tipo ‘Información y contenidos’ -1.982 personas de un total de 6.875, un 28,8% de la plantilla, según el censo de abril de 2025-, además de incumplirse lo establecido en el anexo del vigente Convenio Colectivo de CRTVE, no parece que se atienda a los principios esgrimidos en el Real Decreto 32/2021.

Y aclaró que

Ese Real Decreto viene a procurar la necesaria protección a las personas trabajadoras de la contrata o subcontrata, evitando una competencia empresarial basada de manera exclusiva en peores condiciones laborales.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

