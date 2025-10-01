¡Qué baño de realidad! Silvia Intxaurrondo, estupefacta con la exigencia de Pedro Sánchez a la flotilla de Ada Colau y ‘Barbie Gaza’

En directo y sin posibilidad de anestesia.

Silvia Intxaurrondo, presentadora de ‘La Hora de La 1‘ (TVE), aún no debe haberse recuperado del shock que debió producirle el giro de Pedro Sánchez en relación a la flotilla de pacotilla en la que van Ada Colau y la influencer Ana Alcalde, más conocida como ‘Barbie Gaza‘.

La periodista de la cadena pública se quedó prácticamente en blanco y sin poder articular muchas palabras cuando conoció la noticia de que el Gobierno socialcomunista había pedido a la flotilla que desistiese de su plan inicial de llegar a Gaza.

De hecho, el propio presidente pidió a la fragata ‘Furor’ que no entrase en aguas controladas por Israel.

Intxaurrondo se quedó lívida haciéndose una reflexión para intentar buscar una lógica a la decisión de Moncloa:

Lo que llama la atención es que el gobierno haya pedido parar a la flotilla y no a Israel.

Un tertuliano completó el argumento:

Por eso no extraña que miembros de la flotilla estén hablando de que es una traición por parte del buque italiano, del buque español, el no estar protegiendo realmente a esa flotilla.

En redes le cayó la del pulpo a Intxaurrondo por seguir creyéndose a pies juntillas a Sánchez y sus compinches:

Silvia Intxaurrondo se entera ahora que lo del barco de la Armada que iba a proteger a la flotilla, era un paripé del PSOE. pic.twitter.com/kphId3ESMN — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) October 1, 2025

Pues una de dos,o mañana sale el Gobierno declarándole la guerra a Israel o esta piba se tiene que comer sus palabras sobre «la traición» del Gobierno. Que después de todo el dineral invertido en RTVE, esta haya sido utilizada para dejar de traidor al PSOE tiene bastante gracia. — JB de rositas? (@elpokemonese) October 1, 2025

Jajajaja. Recordemos cuando Aldama surgió del aire y se puso a despotricar contra Leyre en su rueda de prensa. Y Silvia nos explicó en directo que seguramente habría ido a «arroparla» 🤣🤣🤡🤡

Da el perfil perfecto para su función. — CaptAchab. Nulla prius Tabarnia (@CaptAchab) October 1, 2025

La Apparatchik lerda, con la corbata comunista y el «experto» todologo de turno….Aguas internacionales dice la «pulitzer».Hasta los perroflautas aseguran estar ya en aguas de Israel… — Aquila Israel (@Cerberus_9168) October 1, 2025

¡Salta la sorpresa en Las Gaunas! pic.twitter.com/kSGCZ1BAsz — Minero 52 (@Minero_52) October 1, 2025

Las risas cuando mañana o pasado tenga que silenciar el tema flotilla porque es antisanchista la imagen que se esta generando con lo del buque.

Hablará de feijoo — Woke de todo (@wokedetodo) October 1, 2025