¡Qué baño de realidad! Silvia Intxaurrondo, estupefacta con la exigencia de Pedro Sánchez a la flotilla de Ada Colau y ‘Barbie Gaza’

"Lo que llama la atención es que el gobierno haya pedido parar a la flotilla y no a Israel"

En directo y sin posibilidad de anestesia.

Silvia Intxaurrondo, presentadora de ‘La Hora de La 1‘ (TVE), aún no debe haberse recuperado del shock que debió producirle el giro de Pedro Sánchez en relación a la flotilla de pacotilla en la que van Ada Colau y la influencer Ana Alcalde, más conocida como ‘Barbie Gaza‘.

La periodista de la cadena pública se quedó prácticamente en blanco y sin poder articular muchas palabras cuando conoció la noticia de que el Gobierno socialcomunista había pedido a la flotilla que desistiese de su plan inicial de llegar a Gaza.

De hecho, el propio presidente pidió a la fragata ‘Furor’ que no entrase en aguas controladas por Israel.

Intxaurrondo se quedó lívida haciéndose una reflexión para intentar buscar una lógica a la decisión de Moncloa:

Lo que llama la atención es que el gobierno haya pedido parar a la flotilla y no a Israel.

Un tertuliano completó el argumento:

Por eso no extraña que miembros de la flotilla estén hablando de que es una traición por parte del buque italiano, del buque español, el no estar protegiendo realmente a esa flotilla.

En redes le cayó la del pulpo a Intxaurrondo por seguir creyéndose a pies juntillas a Sánchez y sus compinches:

