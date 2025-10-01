Figaredo (VOX) hunde con un sencillo ejemplo el argumentario del ‘lechero’ Fortes de por qué no se pueden devolver los cayucos

El zasca se escuchó hasta en la sección del ‘Valle de los caídos‘, ese cubículo donde apartan en TVE a los profesionales que son disidentes con el sanchismo.

El programa ‘La Noche en 24‘ tuvo como invitado a José María Figaredo, parlamentario de VOX en el Congreso de los Diputados, que se las tuvo más que tiesas con el presentador, el ‘lechero’ Xabier Fortes.

Uno de los temas que vehiculó la entrevista con el político de la formación de Santiago Abascal fue la inmigración, asunto que entroncó directamente con el asunto de la flotilla proGaza, el buque ‘Furor‘ y la llegada de cayucos hasta nuestras aguas.

Figaredo, de un plumazo, se cargó el argumentario del periodista de TVE que sostenía que no se podían devolver los cayucos y que entrar en aguas de otros países podría acarrerar problemas diplomáticos.

Si un barco encuentra a un cayuco, lo que debe hacer es devolverle al puerto más cercano que en el 90% de las ocasiones está en Mauritania…

Xabier Fortes quiso lanzar un argumento que consideraba ganador a todas luces al exponer que el problema es que un buque de guerra no podía atravesar aguas internacionales:

Si es en aguas internacionales, un buque de guerra no puede violar esas aguas. Tendrá que venir a las suyas.

Y ahí Figaredo le sacudió al presentador un zasca que fue como un torpedo en toda la línea de flotación del presentador de TVE.

El diputado de VOX recordó a Fortes que no hubo problemas para ponerle una escolta a la flotilla proGaza en forma de buque de guerra: