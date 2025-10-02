Antonio Naranjo acorrala en directo a la bulera ‘Barbie Gaza’ y esta huye despavorida

Estuvo inconmesurable.

Antonio Naranjo desnudó en directo las contradicciones de la influencer que se embarcó en la flotilla de las tentaciones rumbo a Gaza.

Ana Alcalde, también conocida como ‘Hanan‘ o ‘Barbie Gaza‘, quiso colar en el programa de Joaquín Prat, ‘El Tiempo Justo’ (Telecinco) su mensaje intoxicado en el que ocultó convenientemente las posibilidades que brindó Israel a las embarcaciones que partieron desde Barcelona para depositar en un lugar seguro la supuesta ayuda humanitaria que llevaban a bordo.

Hola Hanan. Con tu permiso, soy Antonio Naranjo, ese al que en las redes has estado llamando fascista, pero déjame que a pesar de ser una fascista para ti te haga dos preguntas concretas. ¿Por qué habéis rechazado la oferta de Israel de llevar al puerto de la marina de Ascalón que está a 5 minutos de Gaza esa ayuda humanitaria?

Alcalde no dejó que hiciese la segunda pregunta y se salió por la tangente:

Muy sencillo, porque si Israel tuviera la intención de alimentar a los palestinos dejaría que entrara la ayuda por la Franja.

Naranjo no dudó de que a la activista le interesaba más montar el pollo y hacerse pasar por la perfecta víctima:

Importaba más que vosotros entrárais por una zona ilegal al ser una zona de guerra, que está protegida por Israel.

A partir de ahí, ‘Barbie Gaza’ optó por la estrategia cobarde de vomitar sus soflamas, insultar al colaborador y cortar la conexión para evitar que el periodista pudiera seguir dejándola en evidencia:

Importaba romper un asedio ilegal. Desde el año 2007 Gaza está asediada por tierra, mar y aire. Con una persona que blanquea el genocidio, no voy a hablar. No voy a hablar con fascistas. No permito que se blanquee el genocidio.

Y ahí decidió dejar colgado a Naranjo y a todo el programa.

No obstante, el periodista lanzó su última pregunta y un mensaje:

¿Sigues pensando que no hubo violaciones de terroristas de Hamas a mujeres en Israel? ¿Que es un bulo y que en todo caso alguna mujer, que lo dijiste tú, se quejó de que no la tocaran porque la hicieron sentirse fea? Son tus palabras, no las mías.

Joaquín Prat intervino para decir que Ana Alcalde había optado por cortar la comunicación:

Es una pregunta que no va a tener contestación porque ha cortado la comunicación.

Antonio Naranjo prosiguió y dejó claro que no le sorprendía la actitud cobarde de ‘Barbie Gaza’: