Ana Rosa Quintana atemoriza a Pedro Sánchez con la última jugada del juez Peinado

Fin de semana negro para Pedro Sánchez.

Desde luego, con el editorial que Ana Rosa Quintana se marcó este 3 de octubre de 2025, al inquilino de La Moncloa le van a hacer falta toneladas de analgésicos.

La presentadora centró su análisis en las últimas contradicciones del presidente, la división dentro de la izquierda a raíz de la crisis de la flotilla y la presión judicial que rodea a su entorno más cercano, con el caso de Begoña Gómez en primer plano:

Del creador de «son las cinco y no he comido», llega «esta madrugada no he dormido». Primero le quitó el sueño gobernar con Podemos y ahora la flotilla. Últimamente nos preocupan las necesidades fisiológicas del presidente. Solo le queda decir esa frase de madre: «Es la primera vez que me siento en todo el día». También nos preocupa que tampoco se pueda echar la siesta porque miles de jóvenes salen por toda España a clamar contra Netanyahu y contra él mismo. Después de defender ante organismos internacionales que es el dirigente mundial que más ha hecho por Palestina, pasa de ser Nelson Mandela a una mala copia de sí mismo. Se ha hecho un lío buscando el lado correcto de la historia y se queda en tierra de nadie.

Añadió la presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa‘ que:

Su vicepresidenta le adelanta por la izquierda manifestándose contra él por mandar un buque militar que desde la flotilla han visto como un puntito en el horizonte. Y a Yolanda Díaz la adelanta más a la izquierda Podemos para arrebatarle la bandera palestina, acusando al Ejecutivo de permitir el secuestro de 65 españoles, entre ellos Ada Colau, que declaró al Ejército «non grato» cuando echó a los militares de un evento en Barcelona en 2019. Los tripulantes estarán en breve en casa y Sánchez se queda sin la pancarta que hacía de cortina.

Siguió con todos esos anuncios que luego se quedan en la nada:

No tenemos presupuestos, aunque eso no le quita el sueño y hay unas negociaciones fantasma de las que no se han enterado sus socios. España es el país con mayor pobreza infantil de la Unión Europea y luchamos contra la violencia de género con pulseras que no funcionan, aunque el Gobierno dice que sí funcionan, y la ministra de Igualdad investiga por qué no funcionan.

Y lo mejor, la guinda final: