  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'TODO ES MENTIRA' (CUATRO)

¡Qué esperpento! La surrealista explicación de la abogada de Koldo para negar que las «chistorras» del PSOE se refiriesen a billetes de 500 euros

Leticia de la Hoz asegura que el 1M no se refería a un millón de euros, sino que era para decir que de las 2.000 chistorras salían un millón de raciones

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Los sobres de Ábalos y la financiación ilegal del PSOE

Los sobres con membrete del PSOE, que recibían Abalos y Koldo, revelan que en Ferraz hay 'caja B' y financiación ilegal

Surrealista a más no poder.

Risto Mejide, presentador de ‘Todo es Mentira‘, no pude contener las risotadas ante las explicaciones esperpénticas de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, para negar que las famosas «chistorras» del PSOE se refiriesen a billetes de 500 euros.

El diálogo entre el comunicador y la letrada pasará a la historia de la astracanada suprema.

Risto le pidió a su invitada que hablase de las «2.000 chistorras».

Y esta, adoptando un tono serio, empezó a marear la perdiz:

Chistorras, y entonces, exactamente, porque en la sede del Partido Socialista, recordar que Koldo era asesor de Ábalos también como secretario general del PSOE, y de lo que se encargaba es de muchas cosas, también de los gastos…

El publicista la interrumpió porque veía que la abogada se iba por los Cerros de Úbeda:

Claro, pero señora, discúlpeme, yo estoy aquí también intentando entender lo que me está contando. Pero, señora de la Hoz…

De la Hoz acusó al programa de esta tomándose a coña el asunto:

Es que es un despropósito todo, nos lo tenemos que tomar a risa, porque como no han encontrado nada…

Pero Mejide aseguró que no, que sus cuestiones no buscaban motivar el cachondeo generalizado:

No, no, yo estoy haciendo las preguntas en serio. Luego, otra cosa es que provoquen hilaridad, lógicamente, porque uno dice, vagan en chistorras, hombre, no tiene mucho sentido.

Y ya de la Hoz fue a tope con el esperpento:

Es que estamos en el contexto de la fiesta de la noche electoral, que Koldo se encarga, entre otras cosas, de comprar chistorras para la fiesta…

El presentador trató de contenerse:

Vale, pongamos que es eso, pongamos que son 2.000 chistorras que se encarga Koldo de comprar, para una fiesta de la noche electoral. Yo eso me lo trago, yo eso me lo trago, me trago las 2.000 chistorras, pero discúlpeme, señora de la Hoz. ¿Por qué entonces, Patricia, la exmujer de Koldo, contesta, eso de que eso es 1M?

La letrada de Koldo respondió así, motivando el jolgorio general:

Es que era 1.000.000 de porciones que salen con las 2.000 chistorras. Vamos a ver, un segundo. Aquí hay varias formas de tomarlo. Les pido, por favor, que me dejen hablar…

Risto, ya en plan irónico, respondió así:

Cualquiera que sepa más o menos de matemáticas sabe que le saca 500 trozos de chistorrita. O sea, estamos hablando de microporciones.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GUITARRAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]