¡Qué esperpento! La surrealista explicación de la abogada de Koldo para negar que las «chistorras» del PSOE se refiriesen a billetes de 500 euros

Surrealista a más no poder.

Risto Mejide, presentador de ‘Todo es Mentira‘, no pude contener las risotadas ante las explicaciones esperpénticas de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, para negar que las famosas «chistorras» del PSOE se refiriesen a billetes de 500 euros.

El diálogo entre el comunicador y la letrada pasará a la historia de la astracanada suprema.

Risto le pidió a su invitada que hablase de las «2.000 chistorras».

Y esta, adoptando un tono serio, empezó a marear la perdiz:

Chistorras, y entonces, exactamente, porque en la sede del Partido Socialista, recordar que Koldo era asesor de Ábalos también como secretario general del PSOE, y de lo que se encargaba es de muchas cosas, también de los gastos…

El publicista la interrumpió porque veía que la abogada se iba por los Cerros de Úbeda:

Claro, pero señora, discúlpeme, yo estoy aquí también intentando entender lo que me está contando. Pero, señora de la Hoz…

De la Hoz acusó al programa de esta tomándose a coña el asunto:

Es que es un despropósito todo, nos lo tenemos que tomar a risa, porque como no han encontrado nada…

Pero Mejide aseguró que no, que sus cuestiones no buscaban motivar el cachondeo generalizado:

No, no, yo estoy haciendo las preguntas en serio. Luego, otra cosa es que provoquen hilaridad, lógicamente, porque uno dice, vagan en chistorras, hombre, no tiene mucho sentido.

Y ya de la Hoz fue a tope con el esperpento:

Es que estamos en el contexto de la fiesta de la noche electoral, que Koldo se encarga, entre otras cosas, de comprar chistorras para la fiesta…

El presentador trató de contenerse:

Vale, pongamos que es eso, pongamos que son 2.000 chistorras que se encarga Koldo de comprar, para una fiesta de la noche electoral. Yo eso me lo trago, yo eso me lo trago, me trago las 2.000 chistorras, pero discúlpeme, señora de la Hoz. ¿Por qué entonces, Patricia, la exmujer de Koldo, contesta, eso de que eso es 1M?

La letrada de Koldo respondió así, motivando el jolgorio general:

Es que era 1.000.000 de porciones que salen con las 2.000 chistorras. Vamos a ver, un segundo. Aquí hay varias formas de tomarlo. Les pido, por favor, que me dejen hablar…

Risto, ya en plan irónico, respondió así: