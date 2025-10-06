Macarena Olona, a la yugular de una reportera de la sanchista TVE: «¿Te apartas o te aparto, sinvergüenza?»

Sencillamente brutal.

Macarena Olona, exdiputada de VOX y exlíder de esa formación a Presidencia de la Junta de Andalucía, sacudió la del pulpo a una atrevida reportera del programa ‘Directo al Grano‘ (TVE) que intentó tener su minuto de gloria provocando a la política.

La que fuera portavoz adjunta de la formación de Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados no dudó en cortar en seco cada uno de los intentos de Esther Yáñez por querer cachondearse de ella recordando el escrache sufrido en la Universidad de Granada:

Y siguen sin superar que no agachemos la cabeza. La libertad se defiende. Y volveremos a pasar las veces que sean necesarias. O te apartas o te aparto. https://t.co/qtvNYyVuRe — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 6, 2025

Con la excusa de la flotilla se ha convocado hoy en el Campus Getafe de la Universidad Carlos III una concentración a la misma hora y lugar donde celebraremos la conferencia con @voceslibres_esp y @FuipSup. Pido por favor a todos los que vayáis a asistir a la conferencia que no… pic.twitter.com/0ZbK23MYx5 — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 3, 2025

La reportera del programa intentó hacerle algunas preguntas antes de acudir al acto previsto en la Universidad Carlos III de Getafe:

Si la escrachan, ¿se volverá a lanzar encima de los manifestantes?

Olona replicó muy duramente a la reportera:

¡Qué sinvergüenza eres! Llevas la falda muy corta.

Santaolalla tardó 49 segundos en comprender que me refería a ella cuando hablaba de concubinas mediáticas. Yáñez sigue pensando que me refería a su ropa 24 horas después. https://t.co/3AXnKQP31R — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 4, 2025

Como la periodista siguió empeñada en seguir troleando a la ex de VOX, esta ya no se cortó un pelo y le dijo claramente que si ella no se apartaba de su zona vital, sería ella la que tomase medida:

¿Te apartas o te aparto?

Previamente, en los exteriores de la Universidad madrileña, donde se había anunciado un escrache contra Olona, que al final acabó como agua de borrajas, la política ya la había tenido con la reportera de ‘Directo al Grano‘, el programa de Marta Flich y su ‘teleñeco’, Gonzalo Miró:

La manipulación informativa que especialmente practica una televisión pública absolutamente prostituida y tomada por el equipo de opinión sincronizada.

La propia Olona hizo referencia al incidente acaecido con la ‘plumilla’ de ‘Tele Pedro’ en sus redes sociales:

“¿Te apartas o te aparto?” El equipo de opinión sincronizada de Tele Pedro en lágrimas. Poco les he dicho. pic.twitter.com/x2UOvflVAB — Macarena Olona (@Macarena_Olona) October 3, 2025

Y también respondió a un diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid que acusó a la política de tener «poca mecha»: