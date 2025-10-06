  • ESP
Nacho Abad alucina con ‘Barbie Gaza’ en su plató: «¿Te estoy sometiendo a violencia?»

El presentador estalla contra las acusaciones del eurodiputado Jaume Asens sobre el tratamiento de la activista propalestina

Barbie Gaza en Cuatro.
Barbie Gaza en Cuatro. Cuatro
Nacho Abad y Jaume Asens.

No podría esperar otra cosa Nacho Abad entrevistando a ‘Barbie Gaza’, la influencer propalestina Hanan Alcalde, en su plató de ‘En Boca de Todos’ este lunes 6 de octubre.

-«¿Por qué yo te parezco facha y este programa te parece facha?»

-«Porque proyectasteis una violencia sobre mí».

-«¿Qué violencia?»

-«La violencia a la que fui sometida».

Con un diálogo de semejante envergadura y con la invitada a la que Nacho Abad reservó todo el plató y su atención (nada de tertulianos), no se podía esperar mucho más.

«¿Ahora te estoy sometiendo a violencia?», preguntó entonces el presentador ante las bobadas de su invitada.

Barbie Gaza y Nacho Abad.

«No, pero me estás haciendo preguntas que en otros programas mis compañeros han pactado que están prohibidas. Demasiado solidaria estoy siendo, porque ninguno de mis compañeros te va a contestar a las preguntas que estoy respondiendo hoy. Queremos centrar la atención solo en el genocidio, en las vidas palestinas torturadas sistemáticamente».

Estamos seguros de que hoy, Nacho Abad, habrá aprendido una lección sin igual: si no quieres mamarrachadas en tu programa, no invites a mamarrachas.

