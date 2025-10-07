Alfonso Serrano (PP) pone en su sitio al perroflauta de la flotilla que se comparó con las víctimas del holocausto nazi

Esperpento en pleno directo.

El programa ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro) siguió sacándole el jugo la tarde del 6 de octubre de 2025 a la flotilla de pacotilla.

Concretamente se entrevistó a Juan Bordera, diputado de Compromís, que fue de los que llegó de vuelta a España en la primera hornada tras la astracanada de su patético intento de arribar a Gaza.

El parlamentario valenciano no decepcionó al personal y soltó una burrada para el mármol:

Lo que se ha vivido allí es una especie de intermedio entre Guantánamo y Auschwitz. Es decir, aún no es Auschwitz, pero es mucho peor que Guantánamo

Ante tamaña burrada, Paco Marhuenda, director de ‘La Razón’ y Alfonso Serrano, secretario general del PP en Madrid, murmuraron y señalaron la pasada de frenada de Bordera. Pero este se puso más chulo que un ocho y quiso vender su versión por encima de todo:

El que ha estado allí he sido yo. El que ha tenido que enfrentarse a rifles apuntándome a dos metros de mi cara, a perros, en una habitación en la que nos hacinaban, con cucarachas, con agua potable deficiente.

El político conservador ya no pudo contenerse ante las gansadas que estaba soltando el político de Compromís y le frenó en seco:

¡Qué barbaridad que no sabes lo que supone el holocausto nazi para compararte tú con lo que sufrió el pueblo judío en los campos de concentración! Has vuelto en un avión pagado por los españoles y te vas a comparar con una víctima del holocausto…¡venga hombre! Es un insulto.

Alfonso Serrano siguió su alegato contra Juan Bordera al que acusó de haber abusado y manoseado con fines políticos el drama de lo que está sucediendo en Gaza: