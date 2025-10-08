La bocazas de Sarah Santaolalla vuelve a dar coces en directo negando la condición de «persona» a Bertrand Ndongo

Bochornoso a más no poder.

Sarah Santaolalla, tertuliana habitual de programas como ‘En Boca de Todos’ (Cuatro), fue a montar el espectáculo este 8 de octubre de 2025.

En esta ocasión, el argumentario era el de defender el intento de agresión de ‘Oscargután’ Puente a nuestro compañero Bertrand Ndongo (Periodista Digital).

La controversia se generó a partir del mensaje que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, puso en redes sociales a colación del incidente protagonizado por el ministro de Transportes y la contestación del aludido.

Si un ministro de mi Gobierno trata así a cualquier ciudadano le ceso de inmediato. Educación y cortesía es lo mínimo que se le puede pedir a un dirigente político. Y más aún a una persona que ya ha demostrado ineficacia y torpeza. Vamos a desterrar esta forma de actuar de la… pic.twitter.com/ymxHU0maFM — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 7, 2025

Qué vas a cesar tú, si no has sido capaz de cesar al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable. Así tratáis vosotros a la gente. Yo lo que no hago es dejarme avasallar por tus fascistas a sueldo. https://t.co/xps31Oz8BC — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 7, 2025

Pues bien, a Santaolalla le pareció fetén que el exalcalde de Valladolid (PSOE) cargase contra el líder de la oposición:

Claro que lo es. Esto no es una respuesta a un periodista. Esto no son periodistas, son acosadores ultras, incluso financiados por la derecha y por la extrema derecha, que se dedican no solo a acosar a políticos, sino a acosar a analistas, a periodistas, por los partidos. Estos que van de periodismo incómodo no hacen ninguna pregunta ni al Partido Popular ni a VOX y luego se hacen vídeos, incluso sus medios, sus panfletos y sus digitales tienen una financiación ultra financiada por parte de la Comunidad de Madrid y de gobiernos del Partido Popular. Pero quiero terminar con esto. ¿Quién es el señor Feijóo? Para cesar a un ministro primero tienes que ser presidente, y este señor no es presidente, tengo muchas dudas de que lo sea. No ha sido capaz de cesar a Carlos Mazón con 229 personas debajo del agua. No ha sido capaz de cesar a Ayuso con 7291 muertes en las residencias. No ha sido capaz de cesar a Mañueco y Rueda por estar de vacaciones mientras había incendios. O sea, ¿quién es este señor para cesar?

En el plató estaba la exdiputada del PP Noelia Núñez, quien no dudó en afearle a Santaolalla su actitud:

Ya está el equipo de opinión sincronizada. Recuerdo cuando Alberto Núñez Feijó subió a una story bailando o cantando ‘Mi limón, mi limonero’. Eso entonces para ellos era el summun de la crispación política. ¡Ay, Dios mío! ¿cómo puede Alberto Núñez Feijóo cantar una canción ‘Mi limón, mi limonero’? Pero cuando tenéis a un matón hecho ministro que agrede a la gente, si esto lo llega a hacer alguien del PP….

Y ahí la tertuliana progre vino a soltar su burrada contra el periodista que casi resulta agredido por Óscar Puente, un calco de la que dijo hace unos meses Javier Ruiz en TVE refiriéndose a Bertrand Ndongo como «especie invasora»: