  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'EN BOCA DE TODOS' (CUATRO)

La bocazas de Sarah Santaolalla vuelve a dar coces en directo negando la condición de «persona» a Bertrand Ndongo

"¿Esto te parece gente? No es una persona. ¿Te parece gente alguien que dice que va a acosar a los niños de la gente a la puerta? ¿Te parece en serio una persona eso?"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Óscar Puente y Antonio Naranjo.

Antonio Naranjo se harta en directo del señalamiento de Óscar Puente: "Déjese de bulos"

Bochornoso a más no poder.

Sarah Santaolalla, tertuliana habitual de programas como ‘En Boca de Todos’ (Cuatro), fue a montar el espectáculo este 8 de octubre de 2025.

En esta ocasión, el argumentario era el de defender el intento de agresión de ‘Oscargután’ Puente a nuestro compañero Bertrand Ndongo (Periodista Digital).

La controversia se generó a partir del mensaje que Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, puso en redes sociales a colación del incidente protagonizado por el ministro de Transportes y la contestación del aludido.

Pues bien, a Santaolalla le pareció fetén que el exalcalde de Valladolid (PSOE) cargase contra el líder de la oposición:

Claro que lo es. Esto no es una respuesta a un periodista. Esto no son periodistas, son acosadores ultras, incluso financiados por la derecha y por la extrema derecha, que se dedican no solo a acosar a políticos, sino a acosar a analistas, a periodistas, por los partidos. Estos que van de periodismo incómodo no hacen ninguna pregunta ni al Partido Popular ni a VOX y luego se hacen vídeos, incluso sus medios, sus panfletos y sus digitales tienen una financiación ultra financiada por parte de la Comunidad de Madrid y de gobiernos del Partido Popular.

Pero quiero terminar con esto. ¿Quién es el señor Feijóo? Para cesar a un ministro primero tienes que ser presidente, y este señor no es presidente, tengo muchas dudas de que lo sea. No ha sido capaz de cesar a Carlos Mazón con 229 personas debajo del agua. No ha sido capaz de cesar a Ayuso con 7291 muertes en las residencias. No ha sido capaz de cesar a Mañueco y Rueda por estar de vacaciones mientras había incendios. O sea, ¿quién es este señor para cesar?

En el plató estaba la exdiputada del PP Noelia Núñez, quien no dudó en afearle a Santaolalla su actitud:

Ya está el equipo de opinión sincronizada. Recuerdo cuando Alberto Núñez Feijó subió a una story bailando o cantando ‘Mi limón, mi limonero’. Eso entonces para ellos era el summun de la crispación política. ¡Ay, Dios mío! ¿cómo puede Alberto Núñez Feijóo cantar una canción ‘Mi limón, mi limonero’? Pero cuando tenéis a un matón hecho ministro que agrede a la gente, si esto lo llega a hacer alguien del PP….

Y ahí la tertuliana progre vino a soltar su burrada contra el periodista que casi resulta agredido por Óscar Puente, un calco de la que dijo hace unos meses Javier Ruiz en TVE refiriéndose a Bertrand Ndongo como «especie invasora»:

¿Esto te parece gente? No es una persona. ¿Te parece gente alguien que dice que va a acosar a los niños de la gente a la puerta? ¿Te parece en serio una persona eso? Sí, yo sí califico quién es un canalla y quién no.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]