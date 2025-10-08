María Jamardo destruye a Barbie Gaza en directo: “Me parece vomitivo”

Lo ha vuelto a hacer.

La periodista María Jamardo ha dejado en ridículo a una de las activistas de ultraizquierda de la flotilla en apoyo a Hamás, Hanan Alcalde, apodada Barbie Gaza, por su desconocimiento absoluto de la lucha contra el terrorismo musulmán que está llevando a cabo Israel en Gaza y por haber negado las violaciones a mujeres que se produjeron en el atentado de Hamás el pasado 7 de octubre de 2023.

El enfrentamiento se preveía tenso e intenso, habida cuenta de la cadena de despropósitos que ha acompañado a la embarcación de ultra izquierdistas pro Hamás y los innumerables ridículos que han protagonizado en su rocambolesco viaje.

Antes de que Jamardo pudiera hacer su primera pregunta a la ultraizquierdista, la activista intentaba acusarla de haberla insultado, a lo que Jamardo respondió categórica “yo a usted no me he dirigido para absolutamente nada. Es la primera vez que estoy con usted y es la primera vez que hablo de su tema”.

Tras ese primer zasca y antes de formularle su primera pregunta, Jamardo le recordó a la activista pro Hamás la mecánica básica de un programa de televisión al que se acude como entrevistada: “Aquí preguntamos los periodistas y tú contestas, que eres la activista, no es al revés. Eso ya para empezar. Disculpa”.

No le debió gustar nada a Barbie Gaza que le recordasen algo tan obvio, porque gritando de forma tosca y chabacana le suelta a Jamardo:”No te confundas con darme órdenes porque te estás equivocando… Yo te contesto cuando me da la gana y con un tono fascista no lo vas a conseguir. Fascismos ni uno”.

Estaba tardando la negacionista de las violaciones de Hamás en insultar tras haber pedido en su primera intervención que “no se insultase” por lo que Jamardo le vuelve a parar los pies y le recuerda “tú has pedido educación, has pedido respeto y has pedido que no se insulte. A mí tú no me calificas”.

Dicho esto, María Jamardo hizo una intervención de contextualización antes de tratar de preguntar a Barbie Gaza y no dejó títere con cabeza:

«Yo he estado escuchando atentamente la entrevista. He estado siguiendo el periplo de esta flotilla fake de activistas low cost que han ido a hacerse un paseo por el Mediterráneo en el que tuvieron que hacer varias paradas técnicas porque el barco que han utilizado no era lo suficientemente grande para tener sus propios víveres, ¿Cómo iban a llevar ayuda humanitaria?. Me parece vomitivo que esta señora se esté ahora paseando por los platós de televisión tratando de hacerse un hueco a base de violar la memoria de los asesinados por Hamás el 7 de octubre de hace dos años. Los secuestrados y las mujeres violadas. Es vomitivo hasta quienes tienen muy poquita cultura sobre lo que pasa en Palestina, sobre cual es el conflicto de Gaza y sobre cual es el hecho histórico y la realidad social”.

Hecha esta introducción, Jamardo trataba de averiguar qué grado de conocimiento sobre Oriente Medio tenía Barbie Gaza: “Entre otras cosas, Hana se ha referido al pueblo palestino de manera global y me gustaría preguntarle si sabe cuantos diputados palestinos hay en el Parlamento de Israel” La segunda de las preguntas que le formúló fué “¿Cuál es la diferencia que hay entre la Franja de Gaza y Cisjordania en términos sociopolíticos, de relaciones con Israel y de control y de logística del territorio?»

Nuevamente, la ultra izquierdista pro Hamás se negaba a responder, quizá para que no se evidenciara que en realidad no sabe nada del tema, y sólo balbuceó “¿Qué tiene que ver eso?”.