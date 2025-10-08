Mariló Montero lleva al límite a ‘Barbie Gaza’ por negar ahora la indecencia que soltó sobre las jóvenes israelíes violadas

Los tiene cuadrados.

Ana Alcalde, que ahora se hace llamar Hanan y es más conocida por el apelativo de ‘Barbie Gaza‘, tuvo los santos arrestos de negar ahora sus palabras de hace pocas fechas en las que llegó a decir con meridiana claridad que las jóvenes israelíes que fueron capturas por los terroristas de Hamás el 7 de octubre de 2023 fueron tratadas con la más absoluta exquisitez.

La ‘influencer’ de la flotilla de pacotilla se atrevió a decir que ella nunca había dicho aquello y que le pusieran el vídeo donde ella había afirmado eso, a sabiendas de que la entrevista de marras se la había concedido a un medio de la competencia, Cuatro, y por tanto no se iba a poder utilizar ese material.

Pero lo que Ana Alcalde pensaba que iba a ser un masaje en ‘Espejo Público’ (Antena 3) se acabó convirtiendo en un chorreo por parte de Mariló Montero.

La periodista no dudó en sacudir la del pulpo a ‘Barbie Gaza’ cuando vio que ya matizaba sus palabras de hace unas fechas sobre los abusos que se habían cometido sobre varias jóvenes en el festival de música:

Usted, entonces, ¿no dijo nunca que había chicas que se habían quejado porque no les habían secuestrado y violado porque eran monas, eran guapas?

Lo que yo digo que hay que examinar en un relato, en un contexto de genocidio, es el tema de las violaciones. Primero, las mujeres en contexto de guerra siempre se han utilizado nuestros cuerpos. Evidentemente que puede haber violaciones. Lo que yo es que no creo al relato sionista porque utiliza la Hasbará, que es la propaganda donde utiliza el bulo para justificar o hacer un blanqueamiento del genocidio.

Montero no soltó la presa:

¿Cuál es el bulo del 7 de octubre, entonces?

La ‘influencer’, que ya no sabía por dónde salir’ recurrió a decir que había unos informes:

El bulo es que son capaces, capaces de mentir sobre el tema de las violaciones porque ya hay informes, por ejemplo, de un exfiscal, jefe israelí de la fiscalía que dijo que no había pruebas suficientes.

Pero la colaboradora de ‘Espejo Público’ fue a saco:

¿Del 7 de octubre entonces el fiscal dijo que no había pruebas, de que habían sido violadas, torturadas, desmembradas? O sea, que niega lo hecho por Hamás el 7 de octubre.

Y como ‘Barbie Gaza’ se vio acorralada, ya acusó abiertamente a la periodista de estar manipulando:

No, yo no niego, es que está dándole vueltas a las palabras.

La hemeroteca, evidentemente, hundió a Ana Alcalde.

Y es que en el programa del 26 de septiembre de 2025 de ‘En Boca de Todos’ (Cuatro), la ‘flotillera’ dijo esto de manera textual: