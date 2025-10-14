Antonio Naranjo sopapea al independentista Gerardo Pisarello por su antiespañolismo de cartón

Es antiespañol para lo que le conviene.

Desde luego, a la hora de trincar del erario público de España, Gerardo Pisarello (En Común/Sumar) no tiene problemas en esgrimir su condición de ciudadano con la nacionalidad rojigualda.

Eso sí, luego, a su parroquia, le vende la idea de que él se siente independentista catalán y latinoamericano.

Pero cuando toca poner el cazo, quien le pone el parné es el Congreso de los Diputados y no los herederos de Luis Companys.

De ahí que Antonio Naranjo, en el programa ‘En Boca de Todos’ (Cuatro), desenmascarase al político expodemita por abjurar de España excepto cuando se trata de cobrar a final de mes:

Después de haber oído al señor Pisarello, que además de arrancar banderas de España del ayuntamiento, que es donde deben estar según la ley, no es un capricho en este caso de Alberto Fernández, o de retirar el busto del rey del Ayuntamiento de Barcelona, o estar en el Congreso de los Diputados, representando no a Barcelona, sino al pueblo español y cobrando del pueblo español, luego haga la caricatura según la cual parece que solo llevan la banderita los fachas, los que son racistas, los que son homófobos. Este país tiene 47 millones de personas que como mínimo tienen la misma calidad humana que usted. Entonces, al final, esa caricatura a la que usted recurre para hablar de lo español, lo que esconde realmente es que es usted un antiespañol y un independentista, si quiere, moderado, que lo esconde. Y esto se percibe hasta cuando a usted le han preguntado y le cuesta tanto decir que es español, aunque lo sea. O ha preferido decir que sus hijos son catalanes que españoles, aunque sean españoles. No pasa nada, cada uno pensamos lo que pensamos, pero nos permitirá a algunos que sepamos leer entre líneas y que tengamos memoria.

Pisarello, para no responder, se fue por los cerros de Úbeda:

Me siento orgullosamente catalán y me siento orgullosamente latinoamericano, lo digo así, lo que me parece hipócrita. Mire, el españolismo del señor Naranjo evidentemente no lo comparto y no me siento español como él.

El periodista dejó claro que por mucho que el diputado tratase de esconder la bandera de España, al final lo que importa es lo que pone en su DNI y de quién está cobrando:

Usted es, se lo vuelvo a decir, diputado del Congreso de los Diputados en nombre del pueblo de España. Entonces lo llamativo no es que yo me sienta español, ¿vale? Lo llamativo es que usted me vuelva a decir, yo me siento catalán, latinoamericano y no sé si del Barcelona, de lo que sea. Es decir, que a usted le cuesta decir que se siente español, pero al menos sabe que lo es.

El político argentino volvió a insitir:

Es que no me siento español.

A lo que Naranjo replicó:

¿Y a quién tiene que escuchar usted para sentirse español y decirlo? Porque lo que podía decir usted es, claro que soy español y luego discutimos de política.

Ante la pregunta, recurrió a que solo se siente español cuando lee a determinados autores:

Bueno, cuando leo a Juan Ramón Jiménez, cuando leo a Lorca, cuando leo a tantísima gente que admiro.

Y el tertuliano acabó dejando sus argumentos por los suelos: