Antonio Naranjo revienta con la libertad de Ábalos: «¿Qué hace falta para que un sinvergüenza con balcones vaya a la cárcel?»

La libertad de José Luis Ábalos removió cimientos.

Uno de los más duros con la decisión del juez Leopoldo Puente fue el periodista Antonio Naranjo.

En su arranque editorial en ‘El Ánálisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid) del 15 de octubre de 2025 dejó bien a la claras no entender la medida adoptada por el magistrado del Tribunal Supremo pese a quedar más que acreditada la posibilidad de que el exministro de Transportes pudiese tomar las de villadiego y largarse en cualquier momento de España.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) se hizo una pregunta más que pertinente:

¿Qué hace falta en este país para que un sinvergüenza con balcones vaya a la cárcel? Ábalos seguirá en la calle pese a que el Tribunal Supremo aprecia riesgo de fuga. Dice que es pequeño, pero ¿cómo se mide el tamaño?

Naranjo también destacó el abultado patrimonio que, al parecer, atesora el exsecretario de Organización del PSOE fuera de nuestro país:

La Fiscalía no ha pedido prisión preventiva y el juez ha optado por desecharla, al menos de momento a pesar de que la mano derecha del líder del PSOE se ha negado a testificar y, ojo, puede poseer cantidades importantes de dinero opaco en metálico y en el extranjero, según apunta el propio auto.

Igualmente, el presentador tampoco entendió como Ábalos aún puede seguir conservando su acta parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Y también le propinó otro zasca a Pedro Sánchez por recurrir al comodín de arremeter contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, justo el día en el que su exmano derecha se jugaba entrar en la prisión de Soto del Real.