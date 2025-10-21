Javier Ruiz vuelve a la carga contra Bertrand Ndongo: «Eres una cheerleader de la ultraderecha que provoca disentería informativa»

No aprende ni a tiros.

Javier Ruiz se empecina en ahondar, ya no en la metedura de pata, sino en el insulto contra quien no comulga con su forma de ver el periodismo.

El presentador de ‘Mañaneros 360‘ (TVE) se pasó por el programa vespertino de la pública, ‘Directo al Grano‘, para contarle a Marta Flich y Gonzalo Miró los quebraderos de cabeza que sufre a diario porque hay profesionales de los medios de comunicación que hacen la labor que él no hace, la de hacer las preguntas que se le deben de formular a los políticos y personalidades relevantes.

En clara referencia a nuestro compañero Bertrand Ndongo (Periodista Digital), Ruiz, al igual que su pareja, Sarah Santaolalla, volvió a recurrir al vomitivo «especie invasora y gorila con micro» a la hora de referirse a él:

Me incomoda un poco más esto que dices tú de los compañeros. Es que no son compañeros. Es que tenemos mucha especie invasora últimamente. Es que hay mucha gente que se disfraza de periodista. Y entonces tú, si tienes la enganchada con ellos y dices, claro, es que yo estoy dando información, estoy dando datos y tú estás sacudiéndome con un micrófono, persiguiéndome por la calle, acosándome a mí o a mi familia. Eso no son compañeros.

Marta Flich le preguntó sobre si había dos tipos de periodismo, a lo que la pareja de Sarah Santaolalla afirmó tajantemente:

No, no, hay solo un periodismo. Que no le engañen. No le engañen a usted. Esto es como decir que hay muchos tipos de agua. Bueno, sí, se puede beber agua en una fuente o se puede beber agua en un abrevadero. La primera es sana, la segunda provoca disentería. Exactamente igual aquí. Aquí tú tienes información y luego tienes otras cosas que provocan disentería informativa.

Y dio su definición de lo que para él es periodismo: