Antonio Naranjo somete a un colosal troleo a Pilar Alegría por tachar de «ficción» la entrevista con Aldama

Hizo pupa la entrevista a Víctor de Aldama en Telemadrid.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, prácticamente por omisión, dejó bien a las claras que el cara a cara entre Antonio Naranjo y el comisionista amigo de José Luis Ábalos y de Koldo García en ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘, sembró el pánico ante todas las nuevas pruebas que mostró y las que aún le quedan por sacar en sede judicial.

El empresario sigue siendo una bomba de relojería para el inquilino de La Moncloa, sobre todo porque es incapaz de controlar los tiempos en los que este puede volver a esgrimir más documentos comprometedores.

Por esa razón el gabinete sanchista tira de la evasiva como estrategia a seguir para intentar rebajar los efectos devastadores que tienen todas y cada una de las palabras de Aldama.

Antonio Naranjo, con mucha ironía, habló así de la reacción de la ministra portavoz, de Pilar Alegría, cuando le fueron con la pregunta de marras sobre las declaraciones del comisionista en la televisión pública madrileña:

Su portavoz, Pilar Alegría, fíjense, ha dicho esto de la entrevista al amiguito del alma de medio PSOE.

Puso su breve respuesta:

Le tengo que reconocer que es que yo por las noches no veo ficción.

A lo que el periodista de Alcalá de Henares respondió con mucha guasa: