El SUP estalla ante la última insidia de Sarah Santaolalla sobre la Policía y anuncia medidas legales contra la tertuliana

El sectarismo le puede jugar una mala pasada a Sarah Santaolalla.

La que va de analista política por los platós de televisión puede que se arrepienta de estas afirmaciones en el programa ‘Mañaneros 360‘ (TVE).

El espacio de Javier Ruiz se centró en la gira que Vito Quiles lleva realizando por varias universidades españolas, la última la de Valencia.

La activista sanchista, sin encomendars ni a Dios ni al diablo, soltó este ataque contra la Policía:

¿Por qué la Policía agrede a gente con la bandera de Palestina y no agrede a gente con la bandera del aguilucho? El aguilucho te hace inmune para la Policía, el aguilucho te da protección, el aguilucho hace que no te detengan. Es una vergüenza que este tipo, en este tour que se está haciendo, en este fachatour que se está haciendo por las universidades, en las cuales ninguna tiene el permiso, y hemos visto a los rectores y decanos desmentir con información veraz de que no habían hecho ninguna petición, no solo él, ni las asociaciones ultraderechistas por las que él se ampara, ¿por qué esta persona no es detenida? ¿Por qué a esta persona no se le lleva un cuartelillo? ¿Por qué esta persona sigue campando a sus anchas? Es una vergüenza que esto pase y es una vergüenza que la Policía no haga nada.

El resultado es que el Sindicato Unificado de Policía, el SUP, se ha hartado de las insinuaciones y de las insidias de Sarah Santaolalla y ha puesto estas declaraciones en manos de sus servicios jurídicos para ver qué se puede hacer ante este tipo de acusaciones:

El #SupDenuncia a Sarah Santaolalla por sus declaraciones

La #PolicíaNacional no agrede a las personas por manifestarse

Solo actúa ante elementos violentos que transgreden la Ley y que con sus actos hacen peligrar la #SeguridadCiudadana

El #GabineteJurídico del SUP defiende el… pic.twitter.com/ly5JdMJ7UO — SUP (@Sup_Policia) October 27, 2025