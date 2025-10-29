Naranjo ‘destripa’ al Gobierno Sánchez por ‘codificar’ para los medios privados el funeral de Estado por la DANA

No traga con la manipulación que el Gobierno Sánchez pretende imponer.

Este 29 de octubre de 2025 se celebra en Valencia el funeral de Estado por las víctimas de la DANA cuando justo se cumple el primer aniversario de un fenómeno que se llevó la vida de 229 personas en esa comunidad más los 7 fallecidos en la localidad albaceteña de Letur.

Antonio Naranjo, presentador de ‘El Análisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid), estalló de lo lindo ante el apagón informativo que pretende implantar La Moncloa de cara a esta cita.

El periodista de Alcalá de Henares (Madrid) ya había denunciado previamente en sus redes sociales la maniobra impulsada por el dirigente socialista para que solo los medios gubernamentales, RTVE y EFE, pudieran dar imágenes de la ceremonia laica que se celebrará a partir de las 18 horas en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias:

¿Cómo que las imágenes y fotos del funeral «laico» por la Dana que organiza Sánchez solo las pueden tomar RTVE y EFE? ¿Pero somos España o Venezuela? ¿Qué pretenden silenciar? pic.twitter.com/rxkNk6uhjb — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) October 28, 2025

Y en su programa en la televisión pública madrileña terminó de aquilatar sus críticas contra la cacicada censora que pretende perpetrar el Ejecutivo sanchista:

Todo esto coincide con un aniversario de la DANA que también huele un poco a manipulación. Sánchez no quiere acercarse demasiado a los valencianos en un funeral laico, en fin, más acordonado que una cumbre del G-20 y solo dejará tomar imágenes a Televisión Española y EFE, seguramente para que nadie vea de nuevo escenas parecidas a esta.

A renglón seguido, Naranjo puso las imágenes de cuando Pedro Sánchez huyó como un galgo de la localidad valenciana de Paiporta.