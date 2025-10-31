El ‘comisario sanchista’ Jesús Cintora (TVE) señala a un vecino de Avilés por tener su jardín decorado con fotos de corruptos del PSOE

Increíble, pero cierto.

El programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE), presentado por un egregio integrante de la Brunete Pedrete, Jesús Cintora, se dedicó al señalamiento de un vecino de la localidad asturiana de Avilés por haber decorado su jardín de cara a Halloween con elementos que no gustaron al periodista de ‘Tele-Pedro‘, entre ellos la de la pléyade de presuntos corruptos en las filas del PSOE.

La pieza fue abiertamente crítica contra ese ciudadano porque la decoración incluía varias fotos, entre ellas las de Pedro Sánchez y Koldo García, este con la palabra «mafioso» y también varias referencias a VOX con imágenes de Santiago Abascal y de José María Figaredo.

El argumento del espacio de Cintora para censurar la actitud de este vecino avilesino era que aunque se trataba del jardín de su casa, que este estaba situado a la vista de cualquier persona que pasara por ahí y que además, por tener elementos como la bandera de España con el Águila de San Juan, podría incurrir en un delito contra la Ley de Memoria Democrática.

Yo en mi propiedad tengo carteles chulísimos. Puedo poner lo que me salga mayormente, de las pelotas. pic.twitter.com/5Ew3CKDINa — Alunarado🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️ (@alunarado) October 30, 2025

«El matiz es q está a la vista de todos»…

Para telepedro el matiz, es un problema.

En este país «EXISTE» el derecho a la propiedad privada y la libre expresión.. aunq intenté censurarte y callarte de mil formas absurdas.

Si no quieres ser abucheado haz las cosas bien 😏 — LîS (@LcoolJGK) October 30, 2025

Que ,estamos en Venezuela ya .O todavía no.Pero que se puede esperar de tele Piter.Alo’ presidente.Y de los que le lamen las botas 👢 todos los días.Llevan el GPS en la lengua. — Chelo Arcos Rebollo (@ArcosChelo) October 30, 2025

Pero los independentistas pueden poner fotos de los demás españoles con dianas,colgar con sogas muñecos de otros políticos más decentes y más personas que esta chusma de mierda.El desgobierno de izmierda es La Parada de los monstruos,siempre esperpento — Fernando Javier Reimondez (@JavierReim83484) October 30, 2025