  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'MALAS LENGUAS'

El ‘comisario sanchista’ Jesús Cintora (TVE) señala a un vecino de Avilés por tener su jardín decorado con fotos de corruptos del PSOE

El argumento de TVE para censurar la genialidad de este ciudadano es que la 'obra de arte' era visible desde la vía pública

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

Pablo Iglesias y Jesús Cintora.

¡Cojan palomitas! Pablo Iglesias y Jesús Cintora se calientan como nunca con un cruce bestial de navajazos dialécticos en TVE

Increíble, pero cierto.

El programa ‘Malas Lenguas‘ (TVE), presentado por un egregio integrante de la Brunete Pedrete, Jesús Cintora, se dedicó al señalamiento de un vecino de la localidad asturiana de Avilés por haber decorado su jardín de cara a Halloween con elementos que no gustaron al periodista de ‘Tele-Pedro‘, entre ellos la de la pléyade de presuntos corruptos en las filas del PSOE.

La pieza fue abiertamente crítica contra ese ciudadano porque la decoración incluía varias fotos, entre ellas las de Pedro Sánchez y Koldo García, este con la palabra «mafioso» y también varias referencias a VOX con imágenes de Santiago Abascal y de José María Figaredo.

El argumento del espacio de Cintora para censurar la actitud de este vecino avilesino era que aunque se trataba del jardín de su casa, que este estaba situado a la vista de cualquier persona que pasara por ahí y que además, por tener elementos como la bandera de España con el Águila de San Juan, podría incurrir en un delito contra la Ley de Memoria Democrática.

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]