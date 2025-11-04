Soto Ivars retrata la doble vara de medir de la ‘Brunete Pedrete’ pese a los chillidos de Carmen Ro

El escritor Juan Soto Ivars ha lanzado una dura reflexión sobre la hipocresía de los medios de comunicación que conforman el equipo de opinión sincronizada en Espejo Público.

En el programa de Antena 3 trataban la dimisión de Carlos Mazón como presidente valenciano. Sobre este punto, hizo hincapié en cómo la prensa crítica con el Gobierno de Pedro Sánchez también ha criticado la gestión del popular durante la catástrofe.

En especial, cuando en el último año y medio el Ejecutivo central ha estado marcado por diversos escándalos de corrupción.

“Detecto una diferencia entre el trabajo de estos periodistas y el trabajo de otros periodistas del otro lado en torno a los casos de corrupción de todo lo que ha habido respecto al Gobierno”.

Al sentirse retratada, la tertuliana afín al sanchismo Carmen Ro saltó para interrumpir al autor de La casa del ahorcado e intentar censurarle, lo que generó un rifirrafe en el plató.

Carmen Ro (C.R.): Primero, no toca en absoluto hoy esto; segundo, aplaudir que un periodista haga bien su trabajo, como lo han hecho no solamente los medios, sus directores y sus periodistas… Por favor, no ataques al resto. Soto Ivars (S.I.): Te voy a decir una cosa, Carmen Ro: no dices tú lo que toca y lo que no toca. Me vas a permitir que haga un comentario porque me parece bastante importante. C.R.: Te dejo, pero es un día muy indignante con las palabras de Mazón para tener que escuchar esto. S.I.: Hay cierto interés en que no diga lo que voy a decir, pero lo voy a decir porque me parece importante considerarlo. Hay un gobierno del PP que ha recibido una crítica incesante por la mala gestión de Mazón desde medios a los que se atribuye una cercanía al PP. Hay un Gobierno que tiene a dos secretarios de Organización metidos en juicios, tiene al fiscal general hoy en el Supremo, y se han firmado manifiestos que llamaban bulos a las informaciones que ahora están en juicio.

El tertuliano Rubén Amón completó la intervención incidiendo en que esos mismos medios, periodistas, opinadores y ‘analistas políticos’ que conforman el equipo de opinión sincronizada han callado sobre la pésima gestión del Gobierno de Sánchez en la DANA, pese a que también tuvo una gran responsabilidad.