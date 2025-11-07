Pablo Iglesias arremete en TVE contra Ana Rosa Quintana con el silencio cómplice de Jesús Cintora

¿Para qué necesita Pablo Iglesias Canal Red?
Si ya tiene a su entera disposición TVE, y en concreto el programa ‘Malas Lenguas‘, para arremeter contra todo aquel que no está en su línea de pensamiento.
En el último programa, el fundador de Podemos empezó a arremeter contra políticos, jueces, militares y compañeros de los medios de comunicación.
Todo bajo el silencio cómplice del presentador, de Jesús Cintora:
Si el problema de los fascistas no son los fascistas, el problema es, quienes a veces les ríen las gracias, yo creo que es un error cuando mi amigo Rufián trataba de manejarse con Vito Quiles con cierto compadre o no. A los fascistas hay que ponerles límite. Y después el problema no son estos tipos, sino que los fascistas están protegidos por el Partido Popular y están protegidos por una parte de la Judicatura y por una parte de los medios de comunicación.
Y ahí lanzó su ataque contra Ana Rosa Quintana por haber entrevistado al dueño de Desokupa:
Es Ana Rosa la que hizo famosa a un fascista como Dani Esteve promocionando su empresa de escuadristas. El problema no son los fascistas de capucha que dan palizas, el problema son los que les protegen desde la judicatura y desde los medios de comunicación. Esos son los realmente peligrosos.
Acto seguido, contra los jueces y los políticos que no le bailan el agua al sanchismo:
Y antes decía Fátima, yo creo en el Estado de Derecho, yo también veo a Peinado y creo en el Estado de Derecho. Veo a Manuel Marchena y creo en el Estado de Derecho. Veo a Manuel García Castellón y creo en el Estado de Derecho. Veo a Juan Carlos I y creo en el Estado de Derecho. Veo Amedo y Domínguez y creo en el Estado de Derecho. Veo al general Rodríguez Galindo, al que hizo general un ministro del PSOE, y creo en el Estado de Derecho. Veo a Felipe González presumiendo en el país de haber podido volar a la cúpula de ETA en Bidart y creo en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en España es un chiste.
Y yo creo que lo que debería de hacer la izquierda es dejar de contar chistes y asumir que lo que tenemos delante es a fascistas que están dispuestos a acabar con lo poco que queda de democracia. Y lo primero para eso es dejar de criminalizar a los jóvenes antifascistas que en este caso en Navarra han conseguido que esta vez allí Vito Quiles no pudiera hacer el acto que quería hacer. Porque si a veces la policía no evita que los fascistas puedan intervenir en actos, tienen que ser los antifascistas los que hagan eso y basta ya de criminalizarles.