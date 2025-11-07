  • ESP
'MALAS LENGUAS'

Pablo Iglesias arremete en TVE contra Ana Rosa Quintana con el silencio cómplice de Jesús Cintora

"El problema no son los fascistas de capucha que dan palizas, el problema son los que les protegen desde la judicatura y desde los medios de comunicación"

Pablo Iglesias y Jesús Cintora.

Si ya tiene a su entera disposición TVE, y en concreto el programa ‘Malas Lenguas‘, para arremeter contra todo aquel que no está en su línea de pensamiento.

En el último programa, el fundador de Podemos empezó a arremeter contra políticos, jueces, militares y compañeros de los medios de comunicación.

Todo bajo el silencio cómplice del presentador, de Jesús Cintora:

Si el problema de los fascistas no son los fascistas, el problema es, quienes a veces les ríen las gracias, yo creo que es un error cuando mi amigo Rufián trataba de manejarse con Vito Quiles con cierto compadre o no. A los fascistas hay que ponerles límite. Y después el problema no son estos tipos, sino que los fascistas están protegidos por el Partido Popular y están protegidos por una parte de la Judicatura y por una parte de los medios de comunicación.

Y ahí lanzó su ataque contra Ana Rosa Quintana por haber entrevistado al dueño de Desokupa:

Es Ana Rosa la que hizo famosa a un fascista como Dani Esteve promocionando su empresa de escuadristas. El problema no son los fascistas de capucha que dan palizas, el problema son los que les protegen desde la judicatura y desde los medios de comunicación. Esos son los realmente peligrosos.

Acto seguido, contra los jueces y los políticos que no le bailan el agua al sanchismo:

Y antes decía Fátima, yo creo en el Estado de Derecho, yo también veo a Peinado y creo en el Estado de Derecho. Veo a Manuel Marchena y creo en el Estado de Derecho. Veo a Manuel García Castellón y creo en el Estado de Derecho. Veo a Juan Carlos I y creo en el Estado de Derecho. Veo Amedo y Domínguez y creo en el Estado de Derecho. Veo al general Rodríguez Galindo, al que hizo general un ministro del PSOE, y creo en el Estado de Derecho. Veo a Felipe González presumiendo en el país de haber podido volar a la cúpula de ETA en Bidart y creo en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho en España es un chiste.

Y yo creo que lo que debería de hacer la izquierda es dejar de contar chistes y asumir que lo que tenemos delante es a fascistas que están dispuestos a acabar con lo poco que queda de democracia. Y lo primero para eso es dejar de criminalizar a los jóvenes antifascistas que en este caso en Navarra han conseguido que esta vez allí Vito Quiles no pudiera hacer el acto que quería hacer. Porque si a veces la policía no evita que los fascistas puedan intervenir en actos, tienen que ser los antifascistas los que hagan eso y basta ya de criminalizarles.

