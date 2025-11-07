Pablo Iglesias arremete en TVE contra Ana Rosa Quintana con el silencio cómplice de Jesús Cintora

¿Para qué necesita Pablo Iglesias Canal Red?

Si ya tiene a su entera disposición TVE, y en concreto el programa ‘Malas Lenguas‘, para arremeter contra todo aquel que no está en su línea de pensamiento.

En el último programa, el fundador de Podemos empezó a arremeter contra políticos, jueces, militares y compañeros de los medios de comunicación.

Todo bajo el silencio cómplice del presentador, de Jesús Cintora:

Si el problema de los fascistas no son los fascistas, el problema es, quienes a veces les ríen las gracias, yo creo que es un error cuando mi amigo Rufián trataba de manejarse con Vito Quiles con cierto compadre o no. A los fascistas hay que ponerles límite. Y después el problema no son estos tipos, sino que los fascistas están protegidos por el Partido Popular y están protegidos por una parte de la Judicatura y por una parte de los medios de comunicación.

Y ahí lanzó su ataque contra Ana Rosa Quintana por haber entrevistado al dueño de Desokupa:

Es Ana Rosa la que hizo famosa a un fascista como Dani Esteve promocionando su empresa de escuadristas. El problema no son los fascistas de capucha que dan palizas, el problema son los que les protegen desde la judicatura y desde los medios de comunicación. Esos son los realmente peligrosos.

Acto seguido, contra los jueces y los políticos que no le bailan el agua al sanchismo: