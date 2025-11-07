Silvia Intxaurrondo oculta la filiación socialista de una víctima de la DANA a la que entrevista para que remate a Carlos Mazón

Tienen un papo que se lo pisan con un descaro proverbial.

Pero les da igual engañar a la audiencia.

Lo de los profesionales de TVE es como aquel elemento que al que pillan miccionando en la piscina y cuando se queja de que los otros también lo hacían, la respuesta fue colosal, la de que sí, que los otros bañistas también evacuaban, pero no desde el trampolín.

Igual que pasó con Javier Ruiz, algo así le sucedió a Silvia Intxaurrondo en ‘La Hora de La 1‘ que quiso colarle al personal la entrevista con una víctima de la DANA.

Todo iba como la seda con el testimonio que estaba aportando Carmina Gil, vicepresidenta de la Asociación de Víctimas Mortales del 29-O, hasta que empezó a circular por las redes una información complementaria que dejaba en evidencia a la comunicadora de la televisión pública.

Y es que la entrevistada era una dirigente del PSOE que, para redondear la jugada, había sido alcaldesa de la localidad valenciana de Castellnovo.

Esta señora fue alcaldesa del PSOE, en Castellnovo, de 2015 a 2023. Por contextualizar… https://t.co/ieYVzxXghz pic.twitter.com/9UutyRZnCY — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) November 6, 2025

Pero lo que buscaba Intxaurrondo, evidentemente, era culpar al Partido Popular y al dimisionario Carlos Mazón de los cerca de 230 muertos en la Comunidad Valenciana. Así que dejó Carmina Gil soltara toda la bilis que atesoraba en su interior: