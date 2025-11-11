Elisa Beni despelleja sin piedad a Sánchez: «Miente desde que llegó al Gobierno»

Colosal.

El repaso que Elisa Beni le mete a Pedro Sánchez en una gloriosa intervención en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) es de marca mayor.

La periodista no se cortó un ápice a la hora de definir las sensaciones que le producía el líder del PSOE, especialmente por su catálogo incesante de trolas:

Me puede producir alipori que un señor que lleva mintiendo desde que está gobernando…

La podemita Lorena Ruiz-Huerta, exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, trató de echar infructuosamente un capote al inquilino de La Moncloa:

¿En qué miente? Es que yo no…

A lo que la tertuliana le dio cumplida respuesta:

¿En qué miente Sánchez? Vamos a ver, si tú coges la hemeroteca y ves los principios que tenía Sánchez antes de esta última legislatura, los principios que tenía, lo que él pensaba de si hay que dimitir o no cuando no presentas presupuestos, lo que él pensaba de casi todas las cosas y lo que dice ahora, te darás cuenta que es lo contrario. Las democracias funcionan porque tú vas a elecciones…

Para Beni, Sánchez ha estafado a sus electores porque está gobernando, precisamente, contraviniendo punto por punto su programa electoral: