Elisa Beni despelleja sin piedad a Sánchez: «Miente desde que llegó al Gobierno»

Colosal.
El repaso que Elisa Beni le mete a Pedro Sánchez en una gloriosa intervención en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) es de marca mayor.
La periodista no se cortó un ápice a la hora de definir las sensaciones que le producía el líder del PSOE, especialmente por su catálogo incesante de trolas:
Me puede producir alipori que un señor que lleva mintiendo desde que está gobernando…
La podemita Lorena Ruiz-Huerta, exdiputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, trató de echar infructuosamente un capote al inquilino de La Moncloa:
¿En qué miente? Es que yo no…
A lo que la tertuliana le dio cumplida respuesta:
¿En qué miente Sánchez? Vamos a ver, si tú coges la hemeroteca y ves los principios que tenía Sánchez antes de esta última legislatura, los principios que tenía, lo que él pensaba de si hay que dimitir o no cuando no presentas presupuestos, lo que él pensaba de casi todas las cosas y lo que dice ahora, te darás cuenta que es lo contrario. Las democracias funcionan porque tú vas a elecciones…
Para Beni, Sánchez ha estafado a sus electores porque está gobernando, precisamente, contraviniendo punto por punto su programa electoral:
Había un señor que decía programa, programa, programa, que lo debes conocer. Bien, pues resulta que aquí lo del programa se ha acabado. A mí lo que me parece una estafa es que tú te presentes a las elecciones con unos principios y los cambias según va pasando el tiempo. Porque eso no es votar un programa ni votar a un partido, eso es votar a un César que según le vayan viniendo las cosas cambiará. Las personas tienen un compromiso con sus electores. Porque se han presentado con un compromiso que se pacta con los electores que se llama programa.