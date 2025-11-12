  • ESP
TENSIÓN EN 'CÓDIGO 10' (CUATRO)

María Jamardo estalla como nunca ante el testimonio de un falso MENA para quedarse a vivir en España

"¡De verdad, estamos diciendo unas gilipolleces en esta mesa que me estoy poniendo de muy mal humor! "

Tensión de la buena en el plató de ‘Código 10‘ (Cuatro).

Se estaba abordando en la noche del 11 de noviembre de 2025 el siempre espinoso asunto de los menores no acompañados, los MENAS. En conexión, precisamente, un marroquí que estaba contando la historia de que él vino a España con 15 años en compañía de sus padres y que él, voluntariamente, había decidido desaparecer dentro de nuestro país y que sus padres jamás le buscaron.

María Jamardo, periodista de ‘El Debate’, tomó la palabra y más indignada que nunca expresó todo lo que llevaba dentro:

¡Ah, vale, pues nada, a partir de ahora, los niños de 15 años de este país, que se quieran ir de su casa y que no quieran seguir con sus padres, y les diga, me voy voluntariamente, no me busquéis, entonces no les buscamos a ninguno! ¡De verdad, estamos diciendo unas gilipolleces en esta mesa que me estoy poniendo de muy mal humor! De verdad, de muy mal humor. Un efecto llamada. Abandono de menores sin reclamación.

Y se dirigió al falso MENA:

Este señor, que no me lo creo, lo siento, Munir, me alegro mucho que te hayan ido bien las cosas, que estés integrado, porque no me creo que unos padres que vienen con un visado de turista y su hijo de 15 años, porque si yo hago la inversa y me voy a Marruecos con mi hijo de 15 años, y me dice, me voy en un autobús, es mi voluntad, no me busquéis, se vuelve por los pelos a España. Y para empezar, le denuncio en la policía la desaparición y le localizan. Y no me muevo de Marruecos hasta que aparezca. Y me pregunto, ¿qué pasaría si yo hago eso en Marruecos a la inversa? Si yo me voy con un menor y lo dejo abandonado en Marruecos, ¿qué haría Marruecos? De verdad, por favor, que somos un programa en prime time.

Mounir Moumen se mostró en desacuerdo:

Venga, vamos. Vamos a ver, ¿cómo van a denunciar si yo el día siguiente llame y dije que estoy muy bien y punto? ¿Por qué van a denunciar?

Y se encontró con la sentencia de Jamardo:

Porque eres menor de edad. Y es la responsabilidad de tus padres. Es un menor de 15 años, menor de edad. Y esto no va de ética, va de legalidad. Este no es un menor español. Es un menor marroquí con padres marroquíes identificados que se vienen con un visado de su esposa España. Que tiene que hacerse cargo el Estado marroquí.

